مدرب النصر يطالب بـ«التركيز العالي» أمام الهلال

طالب الأرجنتيني ميجل روسو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اللاعبين بتطبيق نهجه التكتيكي«حرفيًا» والتركيز العالي طوال دقائق مباراتهم مع الهلال، الخميس، وذلك خلال اجتماع عقده معهم، قبل بداية المران، الأربعاء.

وأنهى الأصفر تحضيراته لمواجهة الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

ميدانياً، بدأ المران النصراوي بتمارين لياقية متنوعة، أعقبها تمارين فنية باستخدام الكرة، وتدريبات تكتيكية مختلفة، قبل أن يُختتم بمناورة كروية على منتصف الملعب، دخل اللاعبون بعدها في معسكر خاص.

ويدخل النصر المباراة وفي رصيده 17 نقطة، وضعته في المركز السابع، بعد فوزه في 5 مباريات والخسارة في مثلها، وتعادله في مباراتين.