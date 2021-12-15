رازوفيتش يركز على التكتيك قبل أبها

ركز الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الأربعاء، على تعزيز الجوانب التكتيكية، خلال تحضيراته لمواجهة أبها، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعزز الصربي الجوانب التكتيكية من خلال محطات فنية، تضمنت التحولات الهجومية والدفاعية، وتقارب الخطوط والضغط على المنافس.

وتضمنت الحصة التدريبية تمارين لياقية متنوعة، أجرى خلالها حراس المرمى تمارين خاصة رفقة مدرب الحراس دودري بانتيتش، فيما اختتم المران بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.