جارديم يشرح خطة الديربي

شرح البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء، عدداً من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في الديربي أمام النصر، بشكل نظري للاعبين، في إطار تحضيراته للمبارة.

ويستضيف الهلال الأصفر غريمه التقليدي، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ميدانياً، طبق المدرب البرتغالي، الجمل التكتيكية التي شرحها خلال اجتماعه باللاعبين عملياً، على جزء من مساحة الملعب، بينما ركز في الجزء الأخير من المران على تطبيقات فنية.

ويحل الهلال في المركز الرابع بسلم ترتيب الدوري، بـ21 نقطة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل 6، فيما لم يخسر في الجولات 11 الماضية.