طاشكندي رئيس اتحاد السلة لـ«الرياضية» : نراهن على شبابنا في تنظيم «عالمية 3x3»

راهن غسان طاشكندي رئيس اتحاد السلة على قدرة بنات وشباب الوطن لانجاح تنظيم منافسة نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3، والتي تحتضنها السعودية يومي 17 – 18 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمدينة جدة، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

وكشف طاشكندي عن أسباب اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لاستضافة الحدث العالمي، مشيرا إلى موقعها المميز واحتواءها على كافة التجهيزات والمرافق التي تساعد على تنظيم البطولة، مؤكدا تكرار نجاح التنظيم مثلما حدث في العام الماضي على الرغم من ظروف الجائحة وقتها.

وعن خططهم كاتحاد للعبة لزيادة شعبية كرة السلة ومزاحمة كرة القدم أكد طاشكندي أن مستويات الفرق في دوري السلة متقاربة، وانهم حريصون على وجود اللاعب المحلي والأجنبي الجيد الأمر الذي من خلاله يتم استقطاب الجماهير لمتابعة المباريات في الصالات الرياضية أو خلف شاشات التلفاز أسوة بكرة القدم، وجاء في الحوار:

• تستعد السعودية لاستضافة نهائيات جولة العالم للمرة الثانية على التوالي ماذا يعني لكم ذلك؟

- نسعد باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، استمرارًا لاستضافة الوطن العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من قبل القيادة،حتى أصبحت السعودية وجهةً ثابتةً لاحتضان أكبر المنافسات وعلى مدار العام، إلى جانب الحرص والمتابعة الدائمَين من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لكافة الاتحادات وإشرافه المباشرعلى تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة والمختلفة.

• ما هو الاختلاف في نهائيات هذا العام؟

- تتواجد نخبة فرق العالم في لعبة كرة السلة 3X3 في السعودية للمرة الثالثة بعد أن استضفنا إحدى جولات 2019، والمرحلة النهائية في العام الماضي، ولا شك أن التميز والخبرة اللذين اكتسبهما شباب وفتيات هذا الوطن في القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية، يعدان حافزًا وعاملًا مهمًا لاختيار السعودية مجددًا لاستضافة هذه البطولة بشكل خاص، ومختلف الأحداث الرياضية بشكل عام.

• لماذا تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإقامة البطولة داخلها؟

- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جانب موقعها المميز فيه تحتوي على كافة التجهيزات والمرافق التي تساعد على تنظيم البطولة، ولا شك بأن منسوبي الفرق المشاركة والجماهير سوف تقضي أوقاتًا ممتعة داخل هذه المدينة الرائعة.

• سوف يكون فريق جدة ممثلاً لكرة السلة السعودية في هذه البطولة، كيف ترى حظوظه في المنافسة؟

- طموحاتنا كبيرة في فريق جدة للتقدم أكثر إلى الأمام هذا العام بعد النتائج الجيدة التي تحققت خلاله، وكان أبرزها تحقيق المركز الأول فيجولة براغ لأول مرة في تاريخ كرة السلة السعودية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق ليمان الصربي، وجميع أعضاء الفريق يعملون منأجل المنافسة بقوة على لقب نهائيات الجولة العالمية التي تضم أقوى فرق العالم في هذه اللعبة المثيرة، فكما يعرف الجميع بأن النهائيات يتأهل لها أفضل 12 فريقاً في الترتيب العام، وبفضل الله ثم الدعم والتشجيع الذي تجده لعبة كرة السلة عمومًا من وزير الرياضة استطاع الفريق الوصول إلى المركز السابع في التصنيف العالمي حتى الآن وبالتالي تأهلنا إلى النهائيات ونتطلع لتحقيق لقب نهائيات جولة العالم والارتقاء في التصنيف العالمي.

• على ماذا تراهنون في نجاح استضافة البطولة؟

- نتوكل على الله أولاً، ثم نثق في قدرة شباب وفتيات الوطن على التنظيم والاستضافة وهو أمر شهد به العالم أجمع بعد الأحداث العالمية الكبرى التي استضافتها السعودية خلال الفترة الماضية كبلورة لرؤية 2030 والتي نشهد تأثيرها الإيجابي على كافة مناحي الحياة في بلادنا ومنها القطاع الرياضي، وكما نجحنا في العام الماضي على الرغم من ظروف الجائحة وقتها فإننا قادرون في هذا العام على تكرار ذلك بإذن الله.

• نتحول قليلاً عن أجواء البطولة، وأود أن أعرف خططكم كاتحاد للعبة كرة السلة لزيادة شعبية كرة السلة ومزاحمة كرة القدم؟

- نعمل على أكثر من محور لتحقيق ذلك، ومن أهم تلك المحاور هو زيادة قوة المنافسة في البطولات المحلية والتي تعتمد على الأندية في المقام الأول من خلال وجود اللاعب المحلي المميز، واستقطاب الجهاز الفني الكفؤ، واختيار اللاعب الأجنبي الذي يضيف لهذه الفرق، ويكون عاملاً مساعدًا في استقطاب الجماهير لمتابعة المباريات في الصالات الرياضية أو خلف شاشات التلفاز، ولعبة كرة السلة بشكل عام لها وضع جيد في خارطة متابعة الجمهور الرياضي ونتطلع إلى المزيد مستقبلاً.

• تطرّقت للأندية، نلحظ بأن الأندية القوية في السلة السعودية محدودة، فما هي استراتيجيتكم لزيادة مساحة فرق القمة؟

- هذا قبل عدة مواسم، لكن الآن اختلف الوضع تمامًا ويمكن لأي متابع أن يطلع على نتائج هذا الموسم ويرى بأنه لا يمكن التنبؤ بالنتائج مسبقًا بسبب قوة الفرق وتقارب المستوى بينها، وهو الأمر الذي سوف نسعى لتعزيزه في المرحلة المقبلة.

• ما هي الخطوات التي تعملون فيها من أجل تطوير كرة السلة النسائية في السعودية؟

- كان اتحاد كرة السلة سبّاقًا في دعم نشاط ممارسة كرة السلة بين السيدات عبر العديد من المبادرات والبطولات، وسوف نواصل على نفس المنوال، وفي هذا الصدد أود أن أشيد بجهود الزميلات في لجنة كرة السلة النسائية على الجهود المميزة التي يقمن بها للارتقاء والوصول إلى المستهدفات في زيادة نسبة ممارِسات اللعبة في السعودية.