الشرقية تحتضن منافسات البطولة الدولية لليد

تستضيف المنطقة الشرقية منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد رجال، بمشاركة أربعة منتخبات وهي السعودية ، البحرين ، مصر، والمغرب، خلال الفترة من 17-21 ديسمبر الجاري، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتأتي هذه البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الأربعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم «2023 بولندا- السويد »، بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني وكذلك التصفيات الأفريقية التي يشارك فيها منتخبي مصر والمغرب ، وستكون المدرجات متاحة لكافة الجماهير لحضور منافسات البطولة مع الالتزام بكافة البروتوكولات المنصوص عليها في وزارة الرياضة الخاصة بضوابط الحضور الجماهيري في الصالات المغلقة.

وتنطلق منافسات البطولة عصر الجمعة، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف بمواجهتين، تجمع الأولى السعودية مستضيف البطولة مع المغرب، فيما يواجه منتخب البحرين نظيره المصري في اللقاء الثاني.

وفي اليوم الثاني يلعب المنتخب السعودي مواجهته الثانية أمام منتخب البحرين على الصالة نفسها، فيما يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي، وفي اليوم الختامي يلتقي المنتخب المغربي مع نده البحريني، ويختتم المنتخب السعودي قاءاته في البطولة أمام منتخب مصر على صالة وزارة الرياضة بالدمام.