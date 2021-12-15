114 فارس وفارسة يختتمون «قفز السعودية»

ينطلق الخميس، الأسبوع الثاني والأخير لبطولة «قفز السعودية» لفئة الـ (5 نجوم)، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية وتحت اشراف الاتحاد الدولي للفروسية «FEI» على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.

ورصدت اللجنة العليا المنظمة لـ "«قفز السعودية»" جوائز مالية بلغت 2.240 مليون للفائزين في أشواط الأسبوع الثاني من أصل 3,6 مليون ريال مجموع كافة الجوائز في البطولة.

وسيكون الفارس السويدي بيدير فريدريكسون والمصنف رقم (1) على مستوى العالم في قفز الحواجز ضمن الفرسان المشاركين في بطولة "قفز السعودية" ضمن أسبوعها الثاني.

ومن المنتظر إقامة 12 شوط على مدى ثلاثة أيام، أشواطها الرئيسية مؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، فيما أقر اتحاد الفروسية اضافة اشواط لفئة النجمة الواحدة؛ لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.

ويبلغ عدد الفرسان والفارسات المسجلين في كشوفات "قفز السعودية" 114 فارس وفارسة يمثلون 17 دولة، هي: السعودية، استراليا، البحرين، مصر، المانيا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، روسيا، السويد، الجزائر، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات، المغرب، واليونان، وبعدد 153 جياد.

وشارك في الأسبوع الأول من البطولة 121 فارس وفارسة يمثلون 15 دولة، وشهدت منافسة مثيرة وقوية خاصة في الأشواط الرئيسية والأشواط المؤهلة لمونديال 2022 في ألمانيا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت الأربعاء إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها؛ حفظًا لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

وشملت اختبارات فحص الجياد عدة جوانب، منها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف مع الميدان؛ حيث تُعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.