ديربي العاصمة.. بين الثأر وتصحيح المسار

تختلف المعطيات والظروف في ديربي الهلال والنصر، الخميس، عن المباريات التي جمعتهما سابقاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فالفريقان لا يعيشان أفضل حالتهما الفنية، كما تأتي المواجهة بعد شهرين من لقائهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي كسبه الأزرق 2-1.

الهلال صاحب الضيافة في هذه المباراة يٌعاني من سوء الأداء مقروناً بسوء النتائج، عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا 2021، حيث فقد الفريق 4 نقاط من مباراتيه أمام أبها في الجولة الـ13 والفيحاء في مؤجلة من الجولة الرابعة، حيث تعادل مع الأول 1-1، وسلباً مع الثاني.

ويفقد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال خدمات محمد كنو ومحمد البريك وناصر الدوسري ثلاثي الفريق لأسباب مختلفة، حيث يغيب الأول بسبب تراكم البطاقات، والثاني لإصابته بكورونا والثالث بداعي الإصابة في العضلة الخلفية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات و6 تعادلات، بعد 11 مباراة خاضها الفريق الأزرق دون خسارة.

وفي المقابل يعيش النصر واحدة من أسوأ مواسمه في دوري المحترفين، بعد نزيفه المستمر للنقاط وخسارته 5 مباريات آخرها أمام الطائي في الجولة الماضية 1-2، ويدخل الفريق المباراة بجهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني ميجل روسو مدرب الفريق.

ويُعد عبدالله مادو وعبدالفتاح عسيري أبرز الغائبين عن تشكيلة روسو المدرب، بسبب الإصابة حيث يخضع الثنائي إلى برنامج تأهيلي.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات ومثلها خسائر، وتعادلين.