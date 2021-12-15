ديربي ديسمبر.. نصراويان و6 هلاليين يلتقون مجددا

يتجدد الموعد بين 8 لاعبين من فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر، فيما يغيب 18 آخرين ممن شاركوا في آخر ديربي جمع قطبي العاصمة في ديسمبر، حين يتقابل الفريقان، الخميس، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى الفريقان المرة الأخيرة في ديسمبر من عام 2018 ضمن الجولة الـ12 على ملعب مرسول بارك، وشهدت تلك المواجهة مشاركة 26 لاعباً بواقع 12 من الهلال، و14 من غريمه.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 هذه المواجهة، حيث تكفل بافيتيمبي جوميز بتسجيل ثنائية الفريق الهلالي، وسجل جوليانو وعبد الرزاق حمدالله هدفي النصر.

بعد 3 أعوام من تلك المواجهة، لم يتبق في قائمة الفريق الهلالي سوى 6 لاعبين يتوقع مشاركتهم في الديربي المقبل وهم: علي البليهي، ياسر الشهراني، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، بافتيمبي جوميز، بينما خرج الثلاثي محمد البريك، عبدالله عطيف، ومحمد كنو من الحسابات لأسباب تتراوح بين الإصابة والايقاف.

أما لاعبي الفريق الأزرق الذين شاركوا في آخر ديربيات ديسمبر، ويغيبون بسبب رحيلهم عن النادي، فهم الثلاثي: علي الحبسي، ألبرتو بوتيا، كارلوس إدواردو.

وعلى الطرف المقابل، يستمر لاعبان فقط مع الفريق النصراوي ممن شاركوا في تلك المباراة، وهما: وليد عبد الله وسلطان الغنام، إضافة الى عبدالله مادو الذي كان وقتها على دكة البدلاء، في حين غادر 12 لاعباً أسوار النادي الأصفر، وهم: برونو أوفيني، كريستيان راموس، عوض خميس، بيتروس ماتيوس، عبدالرزاق حمد الله، إبراهيم غالب، نورالدين أمرابط، أحمد موسى، جوليانو، يحيى الشهري، عبدالعزيز الجبرين، وعبد الرحمن الدوسري.

وقاد الفريقان آنذاك مدربان برتغاليان رحلا أيضا، وهما: خورخي خيسوس "الهلال"، وهيلدر كرستوفاو "النصر".