سالازار على طريقة ليوناردو

عيَّنت إدارة نادي النصر البرازيلي مارسيلو سالازار مديرًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم، ضمن قرارات عدة أعلنها النصر، جاء فيها اختيار الكرواتي جوران فوسيفتش مديرًا رياضيًّا ورئيسًا للكشافين حتى صدور التشكيل النهائي للإدارة.

ويعد البرازيلي مارسيلو مع مواطنه ليوناردو، المدير الفني ومسؤول الفريق الأول في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مدربين تحولا إلى إدارة الفريق الأول.

وبحسب مصادر “الرياضية”، أقدمت إدارة النادي العاصمي على هذه الخطوة، بعد العمل المميز الذي يقدمه البرازيلي في إدارته للمجموعة عندما كان مدربًا ومساعدًا فنيًّا.

كما شكلت إدارة النصر لجانًا عدة جديدة في مقدمتها “اللجنة التنفيذية” التي تضم كلًا من مسلي آل معمر، رئيس النادي، وإلى جانبه عبد الله العمراني، نائب الرئيس، وعبد المحسن السديري، وعبد الرحمن الغبين، كما أعلنت الإدارة تعيين عبد الله العمراني، نائب الرئيس إضافة إلى ثلاث لجان أخرى.