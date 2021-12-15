12 ظهرا.. التغطية تنطلق

كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الناقل الرسمي لمنافسات المسابقات السعودية في الموسم الجاري، جهز تغطية خاصة لمواجهة الهلال والنصر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة “المؤجلة” من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وستنطلق التغطية من الـ 12:00 ظهرًا بعرض وثائقيات عن مواجهات سابقة بين قطبي الرياض.

وطبقًا للمصادر نفسها، تنطلق التغطية بشكل فعلي ببرنامج “ملخص اليوم” الذي يقدمه عمر المقري ويستضيف لاعبين من النصر والهلال يتحدثون عن أبرز ما كتبته الصحف عن الديربي، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك ينطلق الاستديو التحليلي عند الـ 02:15 ظهرًا، والذي يقدمه طارق الحماد، ويستضيف المصري أحمد عفيفي والإماراتي عايض مبخوت، محللي المباراة. وأضافت المصادر، أن التغطية الخاصة للديربي سيمتد الحديث عنها بعد نهاية المباراة، عبر برنامج “شووت”. يذكر أن الناقل الرسمي قدم برامجه وتغطيته الخاصة للحدث بعد إعلان أربطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم موعد المباراة من الـ 08:00 مساءً إلى الـ 03:15 عصرًا.