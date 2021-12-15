ذهاب العملاقين عبر «الرياضية»

سجلت مواجهات الذهاب بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر قطبي كرة القدم السعودية، في منافسات دوري المحترفين، منذ انطلاقته، موسم 2008، تفوقًا من حيث الانتصارات تميل للأزرق، وبواقع 6 ، مقابل، 3 للفريق الأصفر، في حين حضر التعادل في 4 مناسبات.

وسجل الفريقان، خلال مرحلة الذهاب، 37 هدفًا، نصيب الهلال منها 22 هدفًا، وللنصر15، فيما يُعد محمد السهلاوي هداف مراحل الذهاب، ونال نصيب الأسد بواقع 7 أهداف.

“الرياضية” وعبر 13 موسمًا، واكبت مواجهات الفريقين في ذاهب الدوري ، عبر صفحاتها..

19 أكتوبر 2008

موجك يالأزرق

دوّن ياسر القحطاني، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الهدف الأول في تاريخ دوري المحترفين بعد أن حقق الفريق الفوز الأول له أمام الغريم النصر بـ2ـ1، وأضاف أحمد الفريدي الهدف الثاني، فيما اكتفى النصر بهدف إلتون جوزيه.

30 سبتمبر 2009

حبايب

حرم الروماني ميريل رادوي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فريق النصر من الفوز في دوري المحترفين وسجل لفريقه هدف التعادل الثاني بعد أن كان النصر متقدمًا بهدفي محمد السهلاوي وحسين عبد الغني.

25 أكتوبر 2010

تعادلوا

اكتفى الفريقان بالتعادل الإيجابي في مواجهتمها هذا الموسم، تقدم النصر أولًا عن طريق عبد الرحمن القحطاني من ركلة جزاء، وعادل للهلال عيسى المحياني، المهاجم، في شوط المباراة الثاني لينتهي الديربي بالتعادل 1ـ1.

25 نوفمبر 2011

3 طبيعية

حقق الفريق الهلالي الفوز الثاني في مواجهات الذهاب أمام النصر، واستطاع محمد الشلهوب تسجيل هدفين في المباراة، فيما دون سالم الدوسري في أول مشاركة له أول أهدافه لتنتهي المباراة بفوز أزرق بـ 3ـ0.

2 سبتمبر 2012

الهلال قمر

كرر الفريق الهلالي الفوز على النصر واستطاع تحقيق الفوز الثالث بنتيجة 3ـ1، تقدم للهلال عبد الله الزوري قبل أن يعادل محمد السهلاوي النتيجة، لكن البرازيلي ويسلي لوبيز سجل هدفين كسر بهما التعادل ورجح كفة فريقه.

26 نوفمبر 2013

سهلاوي كلمني

حقق الفريق النصراوي الفوز الأول في تاريخ دوري المحترفين في مرحلة الذهاب والثاني بعد مباراة الإياب موسم 2012، وهزم الهلال بهدفي محمد السهلاوي، المهاجم النصراوي، مقابل هدف لناصر الشمراني، مهاجم الأزرق.

14 ديسمبر 2014

ذبحوا الزعيم

واصل النصر تحقيقه للفوز على الهلال في مواجهة الذهاب، واستطاع بهدف محمد السهلاوي، مهاجم الفريق، تحقيق الفوز على الهلال بهدف دون مقابل في مباراة شهدت طرد محمد حسين، المدافع البحريني، وعبد الله الزوري، المدافع الهلالي.

25 ديسمبر 2015

غيم ومطر وهلال

سجل البرازيلي إدواردو ثاني أهدافه في النصر بعد هدف كأس السوبر، وهدفه الأول في دوري المحترفين في شباك النصر، ليقود الفريق إلى تحقيق الفوز على النصر بعد أن عزز هدف سالم الدوسري بهدفه الثاني، فيما النصر اكتفى بهدف محمد السهلاوي.

17 ديسمبر 2016

تمنعت

تقدم محمد البريك لفريق الهلال في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد مبكرًا، لكن الروماني مارين توماسوف، مهاجم النصر، حقق التعادل لفريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وشهدت المباراة 6 بطاقات صفراء وزعت بالتساوي بين الفريقين.

27 أكتوبر 2017

تمرين هجومي

عاد سالم الدوسري للتسجيل في شباك فريق النصر، وقاد بهدفه إلى جانب هدف البرازيلي إدواردو فريقه إلى تحقيق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف سجل عن طريق محمد السهلاوي هداف الفريقين في مرحلة الذهاب.

9 ديسمبر 2018

التلميذ والأستاذ

التقى الفريقان في ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” سابقًا، “مرسول بارك” حاليًا للمرة الأولى، وتقدم الهلال بهدفي الفرنسي جوميز، المهاجم، لكن النصر رد بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البرازيلي جوليانو والمغربي حمد الله لتنتهي المباراة بالتعادل 2ـ2.

28 أكتوبر 2019

حمد الله درسهم

ألحق فريق النصر الخسارة الأولى بالهلال على ملعب “مرسول بارك” في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض هذا الملعب، وقلب تأخره بهدف للبرازيلي إدواردو إلى فوز بثنائية بفضل هدفي المغربي عبد الرزاق حمد الله.

23 نوفمبر 2020

الأسد.. أكلهم

في هذا المواجهة تقدم الهلال بهدف للفرنسي جوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، لكن الحكم ألغى بعدها بأربع دقائق هدفًا سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليرد صالح الشهري بهدف قاتل لتنتهي المباراة بفوز هلالي 2ـ0.