النصر مُتحفز

2021.12.15 | 08:32 pm
أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم، كافة تحضيراه لمواجهة غريمه الهلال في مباراة مؤجلة من الدولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
