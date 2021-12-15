الرئيسية / الصورة .. قصة

الهلال مُتأهب

2021.12.15 | 09:11 pm
أنهى فريق الهلال الاول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة غريمه النصر، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
