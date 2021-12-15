الهلال مُتأهب

أنهى فريق الهلال الاول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة غريمه النصر، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.