المعجل: «VAR» مضحكة

يُعدُّ العضو الذهبي في النصر، أحد أبرز الداعمين للنادي منذ فترة تجاوزت عقدًا من الزمن.

كما أنه واصل دعمه للفريق الأول لكرة القدم إضافة إلى إشرافه على الفريق الأولمبي وتقديمه الدعم للألعاب المختلفة.

وقبل ثلاثة أعوام انتُخب رئيسًا لنادي الجبلين حتى استقالته في شهر أغسطس الماضي.

وفي حواره مع “الرياضية” تحدث فايز المعجل، عن المواجهة المرتقبة بين فريقي النصر والهلال التي ستلعب اليوم على ملعب الملك فهد الدولي:

01

في البداية.. كيف تصف مباراة النصر والهلال؟

قمة مواجهات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جميع الرياضيين ينتظرونها بفارغ الصبر سواءً في السعودية أو خارجها لامتلاك الفريقين كوكبة من النجوم في مختلف الخطوط.

02

من الفريق الأقرب لتحقيق الانتصار؟

يصعب التكهن بنتيجة مباراة الفريقين، على الرغم من أن الهلال أكثر جاهزية من النصر، الذي استعاد أخيرًا بعض لاعبيه المصابين منذ فترة ليست بالقصيرة يتقدمهم الأرجنتيني بيتي مارتينيز والبرازيلي أنسيلمو دي كورايس، فما زال الثنائي بحاجة إلى الوقت لاستعادة مستواهما الفني واللياقي.

03

إشراف الأرجنتيني روسو، المدرب، على فريق النصر للمرة الأولى .. عامل إيجابي أم سلبي.. ؟

لا يمكن تقييم عمل الأرجنتيني ميجيل روسو، مدرب النصر الجديد، من خلال تدريبين أو ثلاثة، ولكن بشكل عام سيكون عاملًا إيجابيًا لأنه مدرب رئيس ورسمي للفريق بعد تكليف مارسيلو سالازار المساعد البرازيلي في الفترة الماضية.

04

هل سيؤثر غياب عبد الرزاق حمد الله المهاجم المغربي على قوة النصر؟

لا أحد ينكر قيمة المغربي عبد الرزاق حمد الله الفنية، ولكن بوجود الكاميروني أبو بكر فينسنت والبرازيلي أندرسون تاليسكا سيكون نصرًا آخر.

05

ما سر النتائج السلبية في النصر؟

لا يوجد لها تفسير واضح، ولكن أعتقد أن الإدارة بقيادة مسلي آل معمر هي القادرة على تشخيص حال الفريق، وبإذن الله تكون كبوة ونتجاوزها منذ مواجهة الديربي.

06

من وجهة نظرك الشخصية.. كيف يتجاوز النصر نظيره الهلال؟

بالهدوء وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني الجديد، فالفوز على الهلال ليس صعبًا أو مستحيلًا، ففي الفترة الماضية تغلب النصر على الهلال في الكثير من اللقاءات.

07

لاعب تراهن عليه في مباراة الديربي؟

عوّدتنا مباريات الديربي على ظهور وتألق لاعب أو لاعبين في هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون التألق للاعبي النصر فقط.

08

هل تؤيد ما ذكره بيان إدارة النصر بشأن الأخطاء التحكيمية؟

الأخطاء التحكيمية كانت مؤثرة، ولكن على لاعبينا تجاوز الأخطاء إن وجدت بمضاعفة الجهد والصبر والإصرار على تحقيق الانتصارات.

09

كيف ترى تقنية VAR؟

تقنية VAR باتت مضحكة لدينا، فالهدف الثاني للطائي كان متسللًا، وأعضاء التقنية اعتمدوا الهدف في وقت قاتل، ناهيك عن ركلة جزاء واضحة للنصر مطلع مباراة الطائي، فأنا أستغرب تلك الأخطاء في ظل وجود هذه التقنية التي تم اعتمادها من أجل عدم ظلم الأندية.

10

منذ فترة ليست بالقصيرة لم يلعب النصر على ملعب الملك فهد الدولي.. هل سيؤثر ذلك على الفريق؟

لا لن يؤثر، بل إن مباراة السوبر السعودي كانت على الملعب قبل عدة أشهر وفاز النصر بثلاثية نظيفة.

11

ما صحة تقدم عدد من الأعضاء الذهبيين في النصر بسحب عضويتهم من النادي؟

لم أسمع هذا الكلام إطلاقًا، فكل ما أعرفه هو تغريدة لأحد الإخوان الذهبيين الذي له كامل الحرية والاحترام.