الزاهد: الديربي أزرق

يحمل عضوية نادي الهلال الشرفية منذ نحو عقد، شَهِد دعمَه الفريق الأول لكرة القدم بأشكالٍ عدة بينها تحمّل تكلفة معسكرات وتنقّلات.

يشجع الفريق الأزرق منذ صِغَرِه، حتى بات أحد أشهر الأسماء الهلالية في جدة، مدينته.

وبعد عودته من الدراسة في الولايات المتحدة، بدأ ترجمة عشقه الكروي إلى دعم.

وتربطه علاقات جيدة بإدارات النادي المتعاقبة، بدءًا من إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس الأسبق، وصولًا إلى الإدارة الحالية برئاسة فهد بن نافل.

وفي حوارٍ مع “الرياضية”، رأى سلطان الزاهد، رجل الأعمال، فريقه الأقرب إلى الفوز بديربي الرياض اليوم أمام النصر، وأي مباراةٍ أخرى، مستندًا إلى قوة عناصر الأزرق وامتلاكه شخصية وهيبة.

01

تنتظركم مباراة مهمة أمام النصر في الديربي الليلة، كيف تنظر لهذا اللقاء في ظل تذبذب الأداء الهلالي خاصة في آخر مباراتين من الدوري؟

مواجهة صعبة بكل تأكيد أمام خصم تقليدي، بالنسبة لي أنظر لهذه المواجهة كمباراة ثلاث نقاط فقط، مثلها مثل أي مباراة أخرى في سباق الدوري، المختلف فقط في هذه المواجهة هي أنها مباراة ديربي لها اعتبارات جماهيرية وإعلامية مختلفة عن بقية المواجهات، وكلي ثقة بأننا نمتلك فريقًا مميزًا قادرًا على تحقيق الانتصار في أي مباراة يخوضها، على الرغم من التعادلات التي حصلت في المباراتين الماضيتين، ونتمنى التوفيق وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة لاستعادة الثقة بالعودة للانتصارات، خاصة قبل الفترة المقبلة التي ستشهد الكثير من المباريات المهمة.

02

من ترى أنه الأقرب لتحقيق الفوز في هذه المواجهة؟

لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بنتيجة مباراة من هذا النوع، خاصة في الفترة الحالية، التي تشهد فيها قائمة الفريقين زخمًا من النجوم، وإن كنت أتمناها هلالية وأرى أنه الأقرب دائمًا لتحقيق الفوز في أي مباراة نظرًا لشخصية الفريق وهيبته وقوة عناصره.

03

كيف تقيّم عمل البرتغالي جارديم حتى الآن، ووجهة نظرك حول بعض الآراء التي وجهت الكثير من الانتقادات حول عمله وطريقته التدريبية في الفريق؟

أعتقد أن جارديم، المدرب، أجاد في أهم معترك بالموسم بتحقيق لقب البطولة الآسيوية مع الفريق، ومن الصعب أن تحكم على عمل المدرب بشكل كامل في منتصف الموسم، خاصة أنه مدرب حضر بطريقة جديدة على الهلال، وستأخذ المزيد من الوقت لكي يتأقلم الفريق عليها، ومن الطبيعي حدوث انخفاض في المستوى لأي فريق وهذا ما حدث لكل الأندية السعودية في الموسم الجاري، كل الأندية أداؤها كان متذبذبًا، مثل ما ذكرت لك، ونحن حاليًا ما زلنا ننافس على الدوري، ولم نفقد أي شيء في كل المنافسات التي نلعبها.

04

هل هناك تواصل لكم كأعضاء ذهبيين مع إدارة الهلال وإبداء الآراء ومدى تقبلها من قبل مجلس الإدارة؟

هناك تواصل مستمر نبدي من خلاله المقترحات والملاحظات، والرئيس فهد بن نافل وإدارته دائمًا ما يفتحون الباب لأعضاء الشرف أو الأعضاء الذهبيين للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والقرار الأول والأخير هو للإدارة بكل تأكيد، ونحن بدورنا كأعضاء ذهبيين داعمون أصلًا لكل ما تتخذه الإدارة، ونثق بكل قراراتها التي تتخذها.

05

الهلال توج بطلًا لبطولة دوري أبطال آسيا.. متى شعرت بأن البطولة هلالية؟

بعد نهاية مباراة برسبوليس الإيراني في دور الثمانية، لأن مستوى الفريق كان مميزًا جدًا، وأثبت أنه قادر على تجاوز أكبر الأندية في آسيا، خاصة أن برسبوليس كان قد لعب نهائي النسخة التي سبقت النسخة الحالية من البطولة.

06

مواجهة نصف النهائي كانت أمام الند التقليدي النصر، وشهدت حذرًا وتخوفًا من جماهير كلا الطرفين.. هل كنت متخوفًا من هذا اللقاء؟

لا، أبدًا، أنا كنت متفائلًا وواثقًا من قدرة فريقي، خاصة أنه متمرس في البطولة ولديه خبرة طويلة فيها، ولعب أكثر من نهائي خلال الأعوام الماضية، وكان جاهزًا ذهنيًا وبدنيًا وبعيدًا تمامًا عن الضغوطات، وهذه من الأشياء المهمة جدًا، التي افتقدها النصر على الرغم من جاهزيته، إلا أن الضغط النفسي كان أكبر عليهم، إضافة إلى هيبة الهلال التي يلعب بها دائمًا.

07

قبل مباراة بوهانج الكوري كان التفاؤل المفرط فيه يسود الشارع الهلالي.. ألم تخشَ من هذا الأمر بأن يؤثر سلبًا على الفريق؟

الهلالي دائمًا متفائل، ويحق له ذلك، ولكني كنت متخوفًا من الثقة الزائدة من الجماهير وليس اللاعبين، لأن اللاعبين وصلوا إلى مرحلة نضوج عالٍ بعدم الدخول في هذه المتاهة، وأثبتوا ذلك على أرضية الملعب بأنه لا يوجد شيء اسمه تتويج قبل المباراة.

08

الفرحة بالبطولة الآسيوية كانت أكبر.. بالنسبة لك كانت في نسخة 2019 أو 2021 ولماذا؟

بالتأكيد في نسخة بطولة آسيا 2019 لأنها جاءت بعد فترة طويلة من الغياب، وبعض الإخفاقات التي حدثت بعد وصولنا لأكثر من نهائي ومراحل متقدمة، ولم يكتب لنا التوفيق، وتحقيق البطولة في ذلك العام أزال حملًا كبيرًا عن كل الهلاليين، وكلنا كنا عارفين أنه لو جاءت الأولى ستأتي الثانية، وحدث ذلك ونطمح بإذن الله بالثالثة والرابعة.

09

ماذا تتوقع من الهلال في بطولة العالم للأندية؟

الطموح لا يتوقف لدى الهلال، ليس الهدف المشاركة حاليًا فقد سبق أن شاركنا في 2019 وقدمنا مستوى جيدًا، ولكن البطولة المقبلة ستكون صعبة جدًا في ظل أنك ستخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ونسعى للمنافسة والوصول إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة بإذن الله. نمتلك لاعبين محليين وأجانب مميزين هم الأفضل في قارة آسيا، ونتمنى أن نظهر بالأداء الذي يليق بالكرة السعودية في هذه المونديال.

10

كيف ترى طريقة نهج التعاقدات الهلالية آخر موسمين؟

كان على الإدارة هجوم كبير في فترة من الفترات الموسم الماضي، بسبب عدم إبرام بعض الصفقات، ومطالبة الجماهير بعدد من التعاقدات الكبيرة، ولكن الإدارة كان لديها حكمة وحنكة في اختيار الأسماء التي يحتاجها الفريق، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، وهذا ما عملت عليه الإدارة باختيار لاعبين في المراكز التي يحتاجها الفريق.

11

هل كنت مع اعتماد قرار اللاعبين الأجانب السبعة في الأندية السعودية أو ضده، ولماذا؟

كنت في البداية ضده خوفًا من تضرر اللاعبين السعوديين، وأعترف أنني أخطأت بهذا الاعتقاد لأنه اتضح أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب ساهم في ارتفاع وتطور أداء اللاعب السعودي بشكل ملحوظ، وهذا ما اتضح حتى على مستوى النتائج التي يقدمها المنتخب السعودي، الذي يتصدر مجموعته الحالية في تصفيات مونديال كأس العالم.