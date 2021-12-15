مباراة مثيرة تنقل الجزائر إلى نهائي العرب

سجل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، هدفاً في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع، لينتصر 2-1، على نظيره القطري صاحب الأرض، ويبلغ نهائي كأس العرب، بعد قمة مثيرة بين بطلا إفريقيا وآسيا، على ملعب الثمامة الممتلئ بالمشجعين، الأربعاء.

وسجل المدافع جمال بلعمري هدف الجزائر الأول بضربة رأس، بعد متابعة تسديدة زميله حسين بن عيادة في الدقيقة 59، وأدرك البديل محمد مونتاري التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

لكن يوسف بلايلي سجل هدف الانتصار للجزائر في اللحظات الأخيرة، حيث أهدر ركلة جزاء، لكنه تابعها وسدد في المرمى.

وتأهلت الجزائر لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب، السبت المقبل، في مواجهة بين منتخبين من شمال إفريقيا، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.