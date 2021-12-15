فرانكفورت يعمق جراح مونشنجلادباخ

عمق آينتراخت فرانكفورت من جراح بوروسيا مونشنجلادباخ مضيفه وفاز عليه 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتلقى مونشنجلادباخ الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، حيث خسر بنتيجة 1-4 أمام كل من كولون ولايبزج، و0- 6 أمام فرايبورج، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

على الجانب الأخر، حقق فرانكفورت فوزه الثاني على التوالي، بعد الانتصار الكبير على باير ليفركوزن 5-2 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وتقدم فلوريان نيوهاوس لمونشنجلادباخ في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك رافائيل سانتوس التعادل لفرانكفورت في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 سجل جاسبر ليندستروم الهدف الثاني لفرانكفورت، لكن الجزائري رامي بن سبعيني أدرك التعادل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 55 سجل دايتشي كامادا الهدف الثالث لفرانكفورت. وشهدت المباراة تعرض لويس سيلفا (توتا) لاعب فرانكفورت للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70.