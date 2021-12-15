ظهور سالازار والعمراني

يُسجّل البرازيلي مارسيلو سالازار، الذي تولى تدريب فريق النصر الأول لكرة القدم قبل قدوم الأرجنتيني ميجيل روسو، المدرب الجديد، ظهوره الأول بعد تعيينه مديرًا للفريق، خلال ديربي الرياض، اليوم. ويسد سالازار الفراغ الذي خلفته استقالة حسين عبد الغني من ذلك المنصب 10 نوفمبر الماضي.

وفضلًا عن سالازار، سيعيد الديربي ظهور عبد الله العمراني في المدرجات بصفته نائبًا لرئيس النادي.

وكان النصر أعلن عن منصبي سالازار والعمراني الجديدين، ضمن حزمة من القرارات اتخذها أمس.