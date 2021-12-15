اختبارات تحدد موقف مادو

يخضع عبد الله مادو، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، لاختبارات طبية ولياقية، خلال التدريب التالي لديربي الرياض مباشرة، بهدف تحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام الاتفاق، الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي كأس الملك.

وطبقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية” أتمّ مادو برنامج التدريبات اللياقية الانفرادي، الذي اتّبعه تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي. وخرج المدافع من قائمة الأصفر التي تواجه الهلال اليوم، على أن يدخل حسابات الجهاز الفني بعد الديربي، في حال ثبوت اكتمال جاهزيته.