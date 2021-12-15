البودنسليجا.. دورتموند يهزم فورت بثلاثية

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز 3-0 على ضيفه جرويتر فورت، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل هالاند هدفين لدورتموند جاء الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 سجل دونيل مالين الهدف الثالث لدورتموند. ورفع دورتموند رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد فورت عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة ثانية نجح هوفنهايم في العودة من بعيد والتعادل مع مضيفه باير ليفركوزن 2-2.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 37 عن طريق باتريك شيك، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 80 سجل أنجيلو ستيلر هدف هوفنهايم الأول، قبل أن يدرك مؤنس دبور التعادل في الدقيقة 83.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وخطف أوجسبورج التعادل من ضيفه لايبزج 1-1 وسجل أندري سيلفا هدف التقدم لفريق لايبزج في الدقيقة 19، قبل أن يدرك دانييل كاليوري التعادل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

ورفع لايبزج رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، ورفع أوجسبورج رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة يونيون برلين وفرايبورج. ورفع فرايبورج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع يونيون برلين رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.