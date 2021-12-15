فرحة جزائرية

سيطرت مظاهر الفرح على لاعبي المنتخب الجزائري عقب بلوغ نهائي كأس العرب إثر فوزهم 2-1 على منتخب قطر «المستضيف» في مباراة ماريثونية مثيرة في نصف نهائي البطولة.