الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة جزائرية

2021.12.15 | 09:45 pm
سيطرت مظاهر الفرح على لاعبي المنتخب الجزائري عقب بلوغ نهائي كأس العرب إثر فوزهم 2-1 على منتخب قطر «المستضيف» في مباراة ماريثونية مثيرة في نصف نهائي البطولة.
فرحة جزائرية

فرحة جزائرية

فرحة جزائرية

فرحة جزائرية

فرحة جزائرية

فرحة جزائرية

فرحة جزائرية