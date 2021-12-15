وولفرهامبتون يعود إلى الانتصارات

وضع وولفرهامبتون حداً لنتائجه المهتزة التي عانى منها في مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزًا صعبًا 1-0 من ملعب مضيفه برايتون،الأربعاء، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت تعادل كريستال بالاس مع ضيفه ساوثهامبتون2-2.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه الأول في البطولة منذ شهر تقريبًا، إلى 24 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقمص النجم المغربي رومان سايس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وخيم التعادل 2-2 على لقاء كريستال بالاس وضيفه ساوثهامبتون. وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، متفوقًا بفارق 3 نقاط على ساوثهامبتون، صاحب المركز الخامس عشر، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في البطولة للمباراة السادسة على التوالي.

وتقدم كريستال بالاس مبكر بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق الإيفواري ويلفرد زاها، لكن ساوثهامبتون أدرك التعادل عن طريق جيمس وارد براوس في الدقيقة 32.

واستغل ساوثهامبتون حالة الارتباك، التي عانى منها لاعبو كريستال بعد هدف التعادل، ليضيف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36، غير أن النجم الغاني المخضرم جوردان أيو منح التعادل لكريستال بالاس، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 65.