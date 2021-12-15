ثالث ديربيات العصر

يلتقي فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم، نظيره النصراوي، عصرًا، للمرة الثالثة عبر تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين، والأولى منذ نحو 3 أعوام.

وبقرار أعلنته أمس، قدَّمت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد الديربي من الـ 08:00 مساءً، إلى الـ 03:15 عصرًا. وتواجه الفريقان في توقيت مقارب، مرتين من قبل في البطولة التي انطلقت بموسم 2008ـ2009. وفاز النصر في المرة الأولى، بينما تعادل الفريقان في الثانية.

وتعود الحالة الأولى إلى الجولة الـ 15 من موسم 2009ـ 2010، حين استضاف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الديربي عصر آخر أيام 2009. وفاز النصر في تلك المباراة بهدفين لعبد الله القرني ومحمد السهلاوي، مقابل هدف هلالي وحيد سجّله محمد الشلهوب. وفي ثامن أيام ديسمبر 2018، تزامن الديربي مع وقت العصر مجددًا، ضمن الجولة الـ 12 من موسم 2018ـ2019. واستضاف ملعب “مرسول بارك” في الرياض، مسرح مباراة اليوم، ذلك الديربي الذي انتهى بالتعادل 2ـ2. وسجل الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، هدفي الأزرق، فيما أحرز البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب وسط النصر، وزميله المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، ثنائية الأصفر.

ضربات الرأس سلاح الأزرق

أولى البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اهتمامًا بضربات الرأس، أمس، خلال تدريب اختتم به تحضيراته لملاقاة النصر، اليوم، في ديربي مؤجل من ثامن جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وحرص جارديم خلال التدريب على اختبار تمركز اللاعبين أثناء الكرات الثابتة وركلات الزاوية، سواء هجوميًا بهدف الاستفادة منها، أو دفاعيًا لصدّ خطرها. وحذَّر المدرب لاعبيه من ارتكاب الأخطاء الدفاعية التي تكلف الكثير في مواجهات بهذا الحجم، مشددًا على ضرورة التركيز الذهني لتحقيق الفوز. وخصَّص بعض الوقت أيضًا للتدرب على تنويع الهجمات من العمق والطرفين، سعيًا لخلخلة دفاعات المنافس. وقبل المباراة مباشرة، سيعقد البرتغالي اجتماعًا فنيًا مع لاعبيه، سيشرح خلاله استراتيجية اللعب.

53 لاعبا مثلوا الطرفين

مثَّل 29 لاعبًا فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بزيادة 5 عن الهلال.

وأقحم البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الأزرق، في الدوري، 24 لاعبًا، لا يزالون جميعًا ضمن قائمة الفريق.

في المقابل، رحل عن قائمة النصر لاعبان شاركا في الموسم الجاري من الدوري هما المغربي عبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، والبرازيلي بيتروس أراوخو، لاعب الوسط. واستغنى النصر عن خدمات بيتروس في أكتوبر الماضي، بعد خوضه 3 مباريات، فيما فسخ عقد حمد الله أخيرًا بعد تسجيله 6 مشاركات.