دوري السيدات.. نسور جدة يتصدر.. والسهام يحقق فوزه الأول

انتزع فريق نسور جدة النسائي لكرة القدم الصدارة من نظيره العاصفة عقب فوزه 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، في الجولة السابعة من دوري المناطق للسيدات، على أرض الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل هدفي نسور جدة فاطمة قاري وأسرار محمد، بينما أحرزت رغد مخيزن الهدف الوحيد لفريقها العاصفة.

النتيجة قفزت بنسور جدة إلى 16 نقطة ليسحب البساط من تحت أقدام العاصفة الذي ظل متصدرًا على مدى 6 جولات ماضية.

وفي الجولة السابعة نفسها من دوري المنطقة الغربية، أنهى مِراس مواجهته بانتصار ساحق على الكرة المشتعلة بنتيجة (6-0)، أحرزتها لاعباته ملوك هوساوي (هدفين)، وهدف لكلا من ريما الثقفي، تقية رشوان، سواهر عسيري، وفدوى خالد.

وفي مباراة ثالثة تعادل فريقا الليث الأبيض واتحاد القوة بنتيجة (1-1) سجلت الأهداف سماهر الصلاحي لفريق الليث الأبيض، وريناد لصالح اتحاد القوة.

وتعثر اليمامة متصدر المنطقة الوسطى بالتعادل السلبي، مسجلًا بذلك أول تعادل له بنتيجة (0-0). بينما قلّص سما الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني في دوري الوسطى بعد تغلبه على نظيره اتحاد الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للثاني، صعد به إلى المركز الثالث.

أحرزت أهداف سما حصة صالح، أروى سليمان، ودماث عبدالله، والهدف الوحيد لاتحاد الرياض جاء من خلال ريما عمران.

إلى ذلك أوقف السهام الزرقاء سلسلة خسائر متتالية بفوزه على الهمة 2-1 محققاً بذلك انتصاره الأول في المسابقة .

هذا وتترقب فرق المنطقة الوسطى انطلاق مواجهات الجولة الثامنة والتي تعتبر بداية النهائيات في المنطقة، الجمعة، بمواجهة تجمع بين فريقي الهمة واتحاد الرياض، التحدي مقابل السهام الزرقاء، وسما ضد اليمامة.