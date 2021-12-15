الحائط الأ خـير

ألفت الأعين وجه أمين بخاري الشاب الطويل، النحيل، رشيق الحركة وسريع البديهة، قبل أن يتم العشرين ربيعًا..

كان حينها يذود عن عرين الأخضر السعودي في كأس العالم للشباب في 2017.. بخاري غادر إلى محطة العين معارًا من فريقه النصر الموسم الماضي، وهناك علا فوق الحاجب.. وعاد من الباحة إلى العاصمة محملًا بالنصر، عاد ونسف مقولة زميله وليد عبد الله الشهيرة عندما ذكر ذات عفوية ومجاز فني “وليد يمرض.. ولا يموت” لأن بخاري أصبح الحارس الأمين في النصر العالمي أو هكذا ينظر إليه المتفائلون بغد أكثر إشراقًا في مدرج الشمس. هناك وعلى القائم المقابل يقف رجل يفوقه بخبرة 10 أعوام، وذهب لا مثيل له، وأمجاد لا تضاهى.. إنه المعيوف عبد الله أسد الحراسة الهلالية وسيد الكأسين الآسيويتين العصيتين قبله.

المعيوف أيضًا غادر الهلال من الأبواب الخلفية موسم 2007 إلى أهلي جدة، لكنه عاد إليه بعد عقد من الزمن، بطلًا واثق الخطى.. معتليًا هامة المجد. المعيوف صاحب 945 دقيقة مع الأخضر السعودي، مصدر الاطمئنان والطمأنينة حين هدير القوة الزرقاء أو حتى صمتها. المعيوف تحدى المعوقات.. قهر الصعوبات.. وكان رجل أصعب اللحظات المصيرية في مسيرة زعيم آسيا..

المعيوف، حارس يختصر حضور القلق عندما يغيب.. هنا الحائط الأخير في الديربي الكبير المنتظر الليلة هذه ..





عبد الله المعيوف



الطول: 178



الوزن: 83



العمر: 34



الجنسية: سعودي



القيمة السوقية: 100.000 يورو



المباريات: 10



الدقائق: 900



أساسي: 10



استبدل: 0



بديل: 0



شباك نظيفة: 3



تصدي ركلات جزاء: 0



نسبة نجاح التصديات: 69.7%



نسبة نجاح التمريرات: 75.9%



التمريرات: 216



التمريرات الناجحة: 164



معدل التمريرات: 21.6 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة: 52.8%



اتجاه التمريرات



للأمام: 58.3%



لليمين: 21.3%



لليسار: 20.4%



للخلف: 0%



دقة التمرير



في ملعب المنافس: 36.5%



في ملعب الفريق: 92.2%



بطاقات صفراء: 1



بطاقات حمراء: 0







أمين بخاري



الطول: 194



الوزن: 78



العمر: 24



الجنسية: سعودي



القيمة السوقية: 175.000 يورو



المباريات: 1



الدقائق: 90



أساسي: 1



استبدل: 0



بديل: 0



شباك نظيفة: 0



تصدي ركلات جزاء: 0



نسبة نجاح التصديات: 83.3%



نسبة نجاح التمريرات: 53.3%



التمريرات: 15



التمريرات الناجحة: 7



معدل التمريرات: 15 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة: 30%



اتجاه التمريرات



للأمام: 66.7%



لليمين: 20%



لليسار: 13.3%



للخلف: 0%



دقة التمرير



في ملعب المنافس: 28.6%



في ملعب الفريق: 75 %



بطاقات صفراء: 0



بطاقات حمراء: 0



- آراء فنية



الاسم: صالح خليفة

الصفة: لاعب محور هجومي



الأفضل في الديربي من الهلال:

سلمان الفرج



لماذا:

لأنه لاعب متنقل وفي كل مكان، ويساعد أكثر في الهجوم، يلعب محورًا وصانعًا للعب.



الأفضل في الديربي من النصر:

إبراهيم غالب



لماذا:

يتميز كونه محورًا تقليديًّا وليس لديه ازدواجية في المهام، وملتزمًا بمهامه.



…………………………





الاسم: عبد الله صالح

الصفة: ظهير أيمن



الأفضل في الديربي من الهلال:

محمد البريك



لماذا:

لأنه ظهير تقليدي، وقوي دفاعيًّا، كما أن كراته العرضية دقيقة.



الأفضل في الديربي من النصر:

سلطان الغنام

لماذا:

يعد متطورًا ومحافظًا على مستواه، متوازنًا بين الدفاع والهجوم، ويصنع كرات عرضية مميزة.



…………………………





الاسم: ناصر منصور

الصفة: ظهير أيسر



الأفضل في الديربي من الهلال:

ناصر الدوسري



لماذا:

لأنه يلعب بإمكانات عالية ويجيد التهديف، وكراته متقنة أكبر من ياسر الشهراني وأفضل دفاعيًّا.



الأفضل في الديربي من النصر:

عبد الرحمن العبيد

لماذا:

كان جيدًا في بداياته، ولكن النصر يعاني كثيرًا في هذا المركز وليس هناك ثبات فيه.

.........................................

الاسم: علاء رواس

الصفة: حارس مرمى

الأفضل في الديربي من الهلال:

عبد الله المعيوف



لماذا:

الأبرز، حاضر في كل البطولات التي حققها الهلال محليًا وآسيويًا، ويجيد اللعب بقدمه أيضًا.



الأفضل في الديربي من النصر:

براد جونز

لماذا:

النصر عانى من مركز الحراسة، وجونز كان مصدر ثقة كبيرة خلال الفترة التي لعب فيها.