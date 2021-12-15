الرئيسية / انفوجرافيك

الطريق الأيمن

الرياض ـ عوض الصقور 2021.12.15
تحدٍ.. فتصدٍ.. فانطلاقة.. فتهديد.. مجموعة أدوار يقودها رجل واحد.. يؤديها السلاح الفتاك لأعظم المدربين.. من المرمى إلى الآخر.. يقف على ميمنة الصفوف.. يتأهب لإيقاف الزحف القادم من الضفة الأخرى.. يساند قلبي الدفاع في تخفيف وطأة الاختراقات الجانبية.. ويسهم في صناعة هجوم معاكس على الخصوم.. في الهلال والنصر.. ضدان متضادان.. بين الخبرة والعنفوان.. فالهلال يمتلك حمد اليامي الظهير الشاب القادم من القادسية.. صاحب الانطلاقات المميزة.. والتحركات المؤثرة.. وكأنه يطبق المثل القائل “من شابه أباه فما ظلم”.. حتى وإن لم يكن والده “تركي” اسمًا رياضيًا معروفًا.. إلا أن ما يميّز طريقة لعبه انطلاقاته من الأطراف مستغلًا قصر قامته في المراوغة والاختراق والوصول. أما النصر.. فقائده سلطان الغنّام الناضج كرويًا.. أحد أهم عناصر الفريق الأصفر.. يؤازر الدفاع.. يقود هجوم الطرف الأيمن.. يهدد ويسدد وأحيانًا يهز الشباك ويسجل. سلاح ذو حدين يحتاج إلى عملية توازن سريعة المعالجة.. عقلية نشطة.. وجسد قوي.. يواكب الهجوم والدفاع.. ويجيد الارتداد والتغطية.. جميعها مميزات يتحلى بها لاعبو الهلال والنصر.. وبينهما مسافة قطر كامل.. يسيران في خطين متوازيين بحثًا عن النقاط الثلاث.

ياسر الشهراني

الطول 170

الوزن 62

العمر 29

الجنسية سعودي

القيمة السوقية 2.000.000 يورو

المباريات 6

الدقائق 396

أساسي 4

اُستبدل 1

بديل 2

تشتيت 7

منع تسديد 1

قطع 10

محاولات افتكاك 63.5%

نجاح الالتحامات 54.5%

نجاح الالتحامات الهوائية 41.7%

نسبة نجاح التمريرات 79.6%%

التمريرات 221

تمريرات ناجحة 176

معدل التمريرات 50.2 في المباراة

نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%

اتجاه التمريرات

للأمام 31.7%

لليمين 41.6%

لليسار 7.2%

للخلف 19.5%

دقة التمرير

في ملعب المنافس 71.2%

في ملعب الفريق 82.1%

عرضيات ناجحة 4

صناعة الأهداف 2

صناعة الفرص 3

أهداف 0

أهداف بالقدم اليمنى 0

أهداف بالقدم اليسرى 0

أهداف بالرأس 0

من خارج منطقة الجزاء 0

من داخل منطقة الجزاء 0

من كرات ثابتة 0

التسديدات 2

على المرمى 0

بطاقات صفراء 0

بطاقات حمراء 0







سلطان الغنام

الطول 173

الوزن 67

العمر 27

الجنسية سعودي

القيمة السوقية 2.700.000 يورو

المباريات 11

الدقائق 988

أساسي 11

اُستبدل 1

بديل 0

تشتيت 12

منع تسديد 6

قطع 20

محاولات افتكاك 42.1%

نجاح الالتحامات 59%

نجاح الالتحامات الهوائية 64.7%

نسبة نجاح التمريرات 80.6%

التمريرات 469

تمريرات ناجحة 378

معدل التمريرات 42.7 في المباراة

نسبة نجاح التمريرات الطويلة 26.5%

اتجاه التمريرات

للأمام 35.8%

لليمين 3.6%

لليسار 40.9%

للخلف 19.6%

دقة التمرير

في ملعب المنافس 68.9%

في ملعب الفريق 83.7%

عرضيات ناجحة 11

صناعة الأهداف 1

صناعة الفرص 17

أهداف 1

أهداف بالقدم اليمنى 1

أهداف بالقدم اليسرى 0

أهداف بالرأس 0

من خارج منطقة الجزاء 0

من داخل منطقة الجزاء 1

من كرات ثابتة 0

التسديدات 9

على المرمى 5

بطاقات صفراء 2

بطاقات حمراء

حمد اليامي

الطول 173

الوزن 71

العمر 22

الجنسية سعودي

القيمة السوقية 150.000 يورو

المباريات 7

الدقائق 139

أساسي 1

استبدل 1

بديل 6

تشتيت 2

منع تسديد 0

قطع 0

محاولات افتكاك 60 %

نجاح الالتحامات 45.5%

نجاح الالتحامات الهوائية 60%

نسبة نجاح التمريرات 67.7%

التمريرات 83

تمريرات ناجحة 62

معدل التمريرات 53.7 في المباراة

نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%

اتجاه التمريرات

للأمام 31.3%

لليمين 10.8%

لليسار 41%

للخلف 16.9%

دقة التمرير

في ملعب المنافس 65.8%

في ملعب الفريق 73.7%

عرضيات ناجحة 2

صناعة الأهداف 0

صناعة الفرص 3

أهداف 0

أهداف بالقدم اليمنى 0

أهداف بالقدم اليسرى 0

أهداف بالرأس 0

من خارج منطقة الجزاء 0

من داخل منطقة الجزاء 0

من كرات ثابتة 0

التسديدات 1

على المرمى 0

بطاقات صفراء 0

بطاقات حمراء 0







