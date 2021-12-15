الطريق الأيمن
الرياض ـ عوض الصقور 2021.12.15 | 10:16 pm
تحدٍ.. فتصدٍ.. فانطلاقة.. فتهديد.. مجموعة أدوار يقودها رجل واحد.. يؤديها السلاح الفتاك لأعظم المدربين.. من المرمى إلى الآخر.. يقف على ميمنة الصفوف.. يتأهب لإيقاف الزحف القادم من الضفة الأخرى.. يساند قلبي الدفاع في تخفيف وطأة الاختراقات الجانبية.. ويسهم في صناعة هجوم معاكس على الخصوم.. في الهلال والنصر.. ضدان متضادان.. بين الخبرة والعنفوان.. فالهلال يمتلك حمد اليامي الظهير الشاب القادم من القادسية.. صاحب الانطلاقات المميزة.. والتحركات المؤثرة.. وكأنه يطبق المثل القائل “من شابه أباه فما ظلم”.. حتى وإن لم يكن والده “تركي” اسمًا رياضيًا معروفًا.. إلا أن ما يميّز طريقة لعبه انطلاقاته من الأطراف مستغلًا قصر قامته في المراوغة والاختراق والوصول. أما النصر.. فقائده سلطان الغنّام الناضج كرويًا.. أحد أهم عناصر الفريق الأصفر.. يؤازر الدفاع.. يقود هجوم الطرف الأيمن.. يهدد ويسدد وأحيانًا يهز الشباك ويسجل. سلاح ذو حدين يحتاج إلى عملية توازن سريعة المعالجة.. عقلية نشطة.. وجسد قوي.. يواكب الهجوم والدفاع.. ويجيد الارتداد والتغطية.. جميعها مميزات يتحلى بها لاعبو الهلال والنصر.. وبينهما مسافة قطر كامل.. يسيران في خطين متوازيين بحثًا عن النقاط الثلاث.
ياسر الشهراني
الطول 170
الوزن 62
العمر 29
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 2.000.000 يورو
المباريات 6
الدقائق 396
أساسي 4
اُستبدل 1
بديل 2
تشتيت 7
منع تسديد 1
قطع 10
محاولات افتكاك 63.5%
نجاح الالتحامات 54.5%
نجاح الالتحامات الهوائية 41.7%
نسبة نجاح التمريرات 79.6%%
التمريرات 221
تمريرات ناجحة 176
معدل التمريرات 50.2 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%
اتجاه التمريرات
للأمام 31.7%
لليمين 41.6%
لليسار 7.2%
للخلف 19.5%
دقة التمرير
في ملعب المنافس 71.2%
في ملعب الفريق 82.1%
عرضيات ناجحة 4
صناعة الأهداف 2
صناعة الفرص 3
أهداف 0
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 0
من كرات ثابتة 0
التسديدات 2
على المرمى 0
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
سلطان الغنام
الطول 173
الوزن 67
العمر 27
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 2.700.000 يورو
المباريات 11
الدقائق 988
أساسي 11
اُستبدل 1
بديل 0
تشتيت 12
منع تسديد 6
قطع 20
محاولات افتكاك 42.1%
نجاح الالتحامات 59%
نجاح الالتحامات الهوائية 64.7%
نسبة نجاح التمريرات 80.6%
التمريرات 469
تمريرات ناجحة 378
معدل التمريرات 42.7 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 26.5%
اتجاه التمريرات
للأمام 35.8%
لليمين 3.6%
لليسار 40.9%
للخلف 19.6%
دقة التمرير
في ملعب المنافس 68.9%
في ملعب الفريق 83.7%
عرضيات ناجحة 11
صناعة الأهداف 1
صناعة الفرص 17
أهداف 1
أهداف بالقدم اليمنى 1
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 1
من كرات ثابتة 0
التسديدات 9
على المرمى 5
بطاقات صفراء 2
بطاقات حمراء
حمد اليامي
الطول 173
الوزن 71
العمر 22
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 150.000 يورو
المباريات 7
الدقائق 139
أساسي 1
استبدل 1
بديل 6
تشتيت 2
منع تسديد 0
قطع 0
محاولات افتكاك 60 %
نجاح الالتحامات 45.5%
نجاح الالتحامات الهوائية 60%
نسبة نجاح التمريرات 67.7%
التمريرات 83
تمريرات ناجحة 62
معدل التمريرات 53.7 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%
اتجاه التمريرات
للأمام 31.3%
لليمين 10.8%
لليسار 41%
للخلف 16.9%
دقة التمرير
في ملعب المنافس 65.8%
في ملعب الفريق 73.7%
عرضيات ناجحة 2
صناعة الأهداف 0
صناعة الفرص 3
أهداف 0
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 0
من كرات ثابتة 0
التسديدات 1
على المرمى 0
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
