الطريق الأيمن

تحدٍ.. فتصدٍ.. فانطلاقة.. فتهديد.. مجموعة أدوار يقودها رجل واحد.. يؤديها السلاح الفتاك لأعظم المدربين.. من المرمى إلى الآخر.. يقف على ميمنة الصفوف.. يتأهب لإيقاف الزحف القادم من الضفة الأخرى.. يساند قلبي الدفاع في تخفيف وطأة الاختراقات الجانبية.. ويسهم في صناعة هجوم معاكس على الخصوم.. في الهلال والنصر.. ضدان متضادان.. بين الخبرة والعنفوان.. فالهلال يمتلك حمد اليامي الظهير الشاب القادم من القادسية.. صاحب الانطلاقات المميزة.. والتحركات المؤثرة.. وكأنه يطبق المثل القائل “من شابه أباه فما ظلم”.. حتى وإن لم يكن والده “تركي” اسمًا رياضيًا معروفًا.. إلا أن ما يميّز طريقة لعبه انطلاقاته من الأطراف مستغلًا قصر قامته في المراوغة والاختراق والوصول. أما النصر.. فقائده سلطان الغنّام الناضج كرويًا.. أحد أهم عناصر الفريق الأصفر.. يؤازر الدفاع.. يقود هجوم الطرف الأيمن.. يهدد ويسدد وأحيانًا يهز الشباك ويسجل. سلاح ذو حدين يحتاج إلى عملية توازن سريعة المعالجة.. عقلية نشطة.. وجسد قوي.. يواكب الهجوم والدفاع.. ويجيد الارتداد والتغطية.. جميعها مميزات يتحلى بها لاعبو الهلال والنصر.. وبينهما مسافة قطر كامل.. يسيران في خطين متوازيين بحثًا عن النقاط الثلاث.



ياسر الشهراني



الطول 170



الوزن 62



العمر 29



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 2.000.000 يورو



المباريات 6



الدقائق 396



أساسي 4



اُستبدل 1



بديل 2



تشتيت 7



منع تسديد 1



قطع 10



محاولات افتكاك 63.5%



نجاح الالتحامات 54.5%



نجاح الالتحامات الهوائية 41.7%



نسبة نجاح التمريرات 79.6%%



التمريرات 221



تمريرات ناجحة 176



معدل التمريرات 50.2 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%



اتجاه التمريرات



للأمام 31.7%



لليمين 41.6%



لليسار 7.2%



للخلف 19.5%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 71.2%



في ملعب الفريق 82.1%



عرضيات ناجحة 4



صناعة الأهداف 2



صناعة الفرص 3



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 2



على المرمى 0



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0















سلطان الغنام



الطول 173



الوزن 67



العمر 27



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 2.700.000 يورو



المباريات 11



الدقائق 988



أساسي 11



اُستبدل 1



بديل 0



تشتيت 12



منع تسديد 6



قطع 20



محاولات افتكاك 42.1%



نجاح الالتحامات 59%



نجاح الالتحامات الهوائية 64.7%



نسبة نجاح التمريرات 80.6%



التمريرات 469



تمريرات ناجحة 378



معدل التمريرات 42.7 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 26.5%



اتجاه التمريرات



للأمام 35.8%



لليمين 3.6%



لليسار 40.9%



للخلف 19.6%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 68.9%



في ملعب الفريق 83.7%



عرضيات ناجحة 11



صناعة الأهداف 1



صناعة الفرص 17



أهداف 1



أهداف بالقدم اليمنى 1



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 1



من كرات ثابتة 0



التسديدات 9



على المرمى 5



بطاقات صفراء 2



بطاقات حمراء



حمد اليامي



الطول 173



الوزن 71



العمر 22



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 150.000 يورو



المباريات 7



الدقائق 139



أساسي 1



استبدل 1



بديل 6



تشتيت 2



منع تسديد 0



قطع 0



محاولات افتكاك 60 %



نجاح الالتحامات 45.5%



نجاح الالتحامات الهوائية 60%



نسبة نجاح التمريرات 67.7%



التمريرات 83



تمريرات ناجحة 62



معدل التمريرات 53.7 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 18.2%



اتجاه التمريرات



للأمام 31.3%



لليمين 10.8%



لليسار 41%



للخلف 16.9%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 65.8%



في ملعب الفريق 73.7%



عرضيات ناجحة 2



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 3



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 1



على المرمى 0



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0















