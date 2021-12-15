الثقة المتجـــددة
الرياض ـ عوض الصقور 2021.12.15 | 10:19 pm
على أرض المعركة، تدور رحى أحداث ساخنة.. وصدامات طاحنة.. مواجهات فردية.. وأخرى جماعية..
وفي عالم كرة القدم.. يتكرر المشهد.. ومعه يحضر الشهود.. يهتفون.. يصرخون ويحفزون .. وأحيانًا يشجبون.. أنظارهم تلاحق المستديرة.. يترقبون لحظة الهدف واهتزاز الشباك وقبل هذه اللحظة.. يحتدم الصراع.. ويحتد النزاع .. لتجاوز الخط الأخير..هنا.. في هذه المنطقة.. يقف جنود بواسل.. ينعتهم أنصارهم بالصناديد.. موقعة الهلال والنصر.. معركة تاريخية.. سجلاتها رصدت وترصد وسترصد أرقامًا وأحداثًا بعضها لم ولن يتكرر.. ومن أهم هذه الأرقام والأحداث ما يدور أمام المرمى.. حيث يقف المدافعون للذود عن شباكهم كما فعل بليهي الهلال بوقوفه في وجه هجوم النصر أثناء الموقعة الآسيوية الكبرى وأعقب ذلك بـ “ركزة علم أزرق” في قلب ساحة النصر ليقول كلمة فريقه بطريقة أخرى.. وبين الأمس واليوم.. قد يحضر متعب المفرج.. الفتى اليافع الشاب.. باحثًا لنفسه عن نصيب من اسمه يمني النفس بأن يصد الهجوم الأصفر.. وهي أمنية يشاطره فيها علي لاجامي لاعب النصر.. راغبًا في أن يلجم الأصوات المنتقدة له.. خاصة بعد الطرد الآسيوي ومساهمته في نقص أدى إلى مغادرة الساحة القارية وإفساح المجال للأزرق لتجديد عهد سيادة آسيا.
متعب المفرج
الطول 181
الوزن 67
العمر 25
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 75.000 يورو
المباريات 3
الدقائق 270
أساسي 3
استبدل 0
بديل 0
تشتيت 6
منع تسديد 0
قطع 3
محاولات افتكاك 66.7 %
نجاح الالتحامات 70.6%
نجاح الالتحامات الهوائية 61.1%
نسبة نجاح التمريرات 92.4%
التمريرات 171
تمريرات ناجحة 158
معدل التمريرات 57 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 28.6%
اتجاه التمريرات
للأمام 39.2%
لليمين 37.4%
لليسار 17.5%
للخلف 5.8 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 90.7%
في ملعب الفريق 93.8%
عرضيات ناجحة 0
صناعة الأهداف 0
صناعة الفرص 1
أهداف 0
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 0
من كرات ثابتة 0
التسديدات 1
على المرمى 0
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
علي لاجامي
الطول 175
الوزن 67
العمر 25
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 750.000 يورو
المباريات 9
الدقائق 716
أساسي 8
اُستبدل 2
بديل 1
تشتيت 27
منع تسديد 7
قطع 13
محاولات افتكاك 54.5 %
نجاح الالتحامات 59.6%
نجاح الالتحامات الهوائية 51.9%
نسبة نجاح التمريرات 81.9%
التمريرات 398
تمريرات ناجحة 326
معدل التمريرات 50 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 54.5%
اتجاه التمريرات
للأمام 45.7%
لليمين 21.4%
لليسار 30.2%
للخلف 2.8 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 72.5%
في ملعب الفريق 88.6%
عرضيات ناجحة 0
صناعة الأهداف 0
صناعة الفرص 3
أهداف 1
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
أهداف أخرى 1
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 1
من كرات ثابتة 0
التسديدات 2
على المرمى 1
بطاقات صفراء 1
بطاقات حمراء 0
