الدوري الإنجليزي.. أرسنال يقفز إلى الرابع

قفز أرسنال إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب وست هام يونايتد عندما هز جابرييل مارتنيلي وإميل سميث رو الشباك ليفوز صاحب الأرض 2-0 على ضيفه الأربعاء.

وارتقى أرسنال مركزين إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة على وست هام.

وافتتح البرازيلي مارتنيلي التسجيل في نهاية الشوط الأول وحسم البديل رو الفوز في الدقيقة 87.

وكان يمكن لأرسنال الفوز بنتيجة أكبر لكن ألكسندر لاكازيت أهدر ركلة جزاء برعونة في منتصف الشوط الثاني.

وقدم وست هام، الذي طُرد لاعبه فلاديمير شوفال بعد احتساب ركلة جزاء عليه، أداء متواضعًا مثل الذي ساعده على القفز إلى المربع الذهبي منذ أكتوبر .

وأنقذ آرون رامسديل حارس أرسنال الفرصة الوحيدة من الفريق الضيف عبر جيرود بوين بعد لحظات من هدف مارتنيلي.