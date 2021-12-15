ممنوع الاقتراب

أعاد عبد الإله العمري مع عبد الله مادو، زميله في النصر ، بالحضور المميز محليًّا ودوليًّا، شيئًا من الزمن الجميل لثنائي الدفاع القوي المنيع والشرس المتين، الذي صنعه وأبقاه في ذاكرة السعوديين، العملاقان أحمد جميل ومحمد الخليوي ـ رحمه الله ـ صخرتا الدفاع الاتحادي السابقان. العمري الذي انطلق من وج في الطائف، قبل أن تلتقطه العيون الصفراء في 2015، أصبح القلب النابض في النصر، بعد إعارة قصيرة إلى الوحدة 2018، أعاد خلالها اكتشاف موهبته. وعلى الرغم من الإصابات التي يندى لها الجبين، غير أن العمري ظل رقمًا حاضرًا في قوائم المنتخبات السعودية المختلفة، سواء على صعيد الشباب كما كان في مونديال 2017 أو أولمبياد 2020، حتى اعتماد الفرنسي هيرفي رينارد عليه في قائمة جعلت الأخضر على هرم مجموعته المونديالية.

وعلى الضفة الأخرى، يستند الهلال على جدار جانج هيون، القلب الشجاع والشمشون الكوري الذي لا يهاب أحدًا.. رجل دفعه الشغف إلى التمسك بالكرة وعدم إتمام الخدمة العسكرية، ما حرمه تمثيل كوريا الجنوبية مدى الحياة، هذا الحرمان لم يطل قصته مع أزرق العاصمة، الذي توج معه على عرش الكرة الآسيوية مرتين. هيون الذي انضم إلى الهلال 2019، أصبح في جعبته 5 بطولات كبرى جعلت عشاق الأزرق يرددون “هيون.. كل شيء لعيونك يهون”.



هيون جانج



الطول 187



الوزن 77



العمر 30



الجنسية كوري



القيمة السوقية 1.500.000 يورو



المباريات 9



الدقائق 800



أساسي 9



استبدل 1



بديل 0



تشتيت 21



منع تسديد 2



قطع 7



محاولات افتكاك 75 %



نجاح الالتحامات 65.1%



نجاح الالتحامات الهوائية 72.7%



نسبة نجاح التمريرات 90.2%



التمريرات 569



تمريرات ناجحة 513



معدل التمريرات 64 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 58.3%



اتجاه التمريرات



للأمام 36.6%



لليمين 22.1%



لليسار 37.3%



للخلف 4 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 85.2%



في ملعب الفريق 93.8%



عرضيات ناجحة 0



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 1



أهداف 1



أهداف بالقدم اليمنى 1



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 1



من كرات ثابتة 0



التسديدات 4



على المرمى 1



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0











عبد الإله العمري



الطول 185



الوزن 74



العمر 24



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 500.000 يورو



المباريات 5



الدقائق 435



أساسي 5



استبدل 1



بديل 0



تشتيت 8



منع تسديد 3



قطع 7



محاولات افتكاك 70%



نجاح الالتحامات 58.6%



نجاح الالتحامات الهوائية 59.3 %



نسبة نجاح التمريرات 81.2 %



التمريرات 261



تمريرات ناجحة 212



معدل التمريرات 54 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 57.6%



اتجاه التمريرات



للأمام 46 %



لليمين 15.3%



لليسار 36 %



للخلف 2.7%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 71.6%



في ملعب الفريق 86.7%



عرضيات ناجحة 0



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 1



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 3



على المرمى 0



بطاقات صفراء 3



بطاقات حمراء 0