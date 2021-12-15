الجبهة الشمالية

التاريخ يحفظ أسماء المهاجمين.. والسجلات تدونها بماء من ذهب.. ليس لأنهم ماهرون فقط.. بل لارتباطهم بالأرقام والنتائج.. هذه الحقيقة قد تنطبق على ياسر الشهراني، الظهير الأيسر لفريق الهلال.. فمنذ قدومه إلى بطل آسيا ووقوفه في الصفوف الزرقاء وموقعه الأساسي محفوظ مع أي مدرب يقود الكتيبة..

عنصر مؤثر في الجهة اليسرى بانطلاقاته وتحركاته يجيد الافتكاك.. وفي أحيان أخرى يعشق الارتداد.. يراوغ.. يناور.. يبني ويصنع.. علامة فارقة في الخارطة الزرقاء.. بل كذلك الخضراء.

وعلى الضفة الأخرى منصور الشمري، يأخذ من الشمس لونها الأصفر.. فيتقد حماسًا.. يبحث عن ديمومة أبدية في موقعه.. يسعى جاهدًا لإثبات نفسه وقدرته على العطاء.. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه انسجم سريعًا مع مجموعة النجوم.. وعودة إلى التاريخ.. فقد يشرع أبوابه ليستقبل ظهيرًا أيسر شابًا، خاصة إذا أسهم مع زملائه في السيطرة على المد الأزرق المدجج بالنجوم المحليين والأجانب.



ياسر الشهراني



الطول 170



الوزن 62



العمر 29



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 2.000.000 يورو



المباريات 7



الدقائق 486



أساسي 5



استبدل 1



بديل 2



تشتيت 11



منع تسديد 1



قطع 11



محاولات افتكاك 66.7%



نجاح الالتحامات 48.8%



نجاح الالتحامات الهوائية 37.5%



نسبة نجاح التمريرات 81.6%



التمريرات 282



تمريرات ناجحة 230



معدل التمريرات 52.2 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 23.1%



اتجاه التمريرات



للأمام 29.8%



لليمين 35.1%



لليسار 15.2%



للخلف 19.9%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 73.2%



في ملعب الفريق 82.4%



عرضيات ناجحة 9



صناعة الأهداف 2



صناعة الفرص 6



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 2



على المرمى 0



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0















منصور الشمري



الطول 173



الوزن 67



العمر 21



الجنسية سعودي



القيمة السوقية غير محددة



المباريات 6



الدقائق 298



أساسي 3



استبدل 0



بديل 3



تشتيت 4



منع تسديد 0



قطع 4



محاولات افتكاك 50 %



نجاح الالتحامات 51.9%



نجاح الالتحامات الهوائية 33.3%



نسبة نجاح التمريرات 75.2%



التمريرات 125



تمريرات ناجحة 94



معدل التمريرات 37.8 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 50%



اتجاه التمريرات



للأمام 51.2%



لليمين 32.8%



لليسار 8%



للخلف 8%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 63.2%



في ملعب الفريق 76.9%



عرضيات ناجحة 1



صناعة الأهداف 1



صناعة الفرص 2



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 3



على المرمى 3



بطاقات صفراء 1



بطاقات حمراء 0