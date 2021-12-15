مواجهة السرعة والمهارة

من يتتبع مسيرة الثنائي الأرحنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر والمالي موسى ماريجا لاعب الهلال يطرب لخطواتهما الذهبية ولا سيما القادم من بلاد الفضة، التي حصل فيها على الذهب كأفضل لاعب عام في 2018، وتمكن من الفوز بكوبا ليبرتادوريس مرتين في 2015 و 2018 ولقبي كأس الأرجنتين 2016 و2017 مع ريفر بليت، مسيرة حافلة لبيتي الذي اختارت والدته أن تكنيّه بطائر الـ “بيتيتورا”، القريب من أشباه العصافير. بيتي مع النصر كان طائرًا ودودًا في أشباهه لكنه جارح في فعاله، فلقد قدم ظهورًا لافتًا في بداياته مع الأصفر قبل أن يخفت بريقه ويذبل ريشه وتبعده الإصابة أشهرًا طويلة، فيختفي من ذاكرة العشاق ويتمنى أن يعود لها من بوابة الديربي الكبير.. في المقابل لم يغادر ماريجا أذهان “بنو هلال” فكيف يرحل عنها وهو من منحهم اللقب القاري وترك بصمته بتسجيله هدفًا في مرمى بوهانج الكوري الجنوبي، كان الهاجس الأكبر لأنصار الأزرق حينما تم التعاقد معه لكنه برهن عكس ذلك فلا يعرف سوى الركض حتى في وقت تهدئة اللاعب وسجلت خطواته السريعة والمتسارعة أهم مفاتيح الفوز الهلالي ولقب فيما بعد بالشيخ موسى.



ماريجا

الطول: 183



الوزن: 83



العمر: 30



الجنسية: مالي



القيمة السوقية: 10.000.000 يورو



المباريات: 8



الدقائق: 647



أساسي: 8



استبدل: 5



بديل: 0



تشتيت: 3



متع تسديد: 0



قطع: 3



محاولات افتكاك: 66.7%



نجاح الالتحامات: 36.5%



نجاح الالتحامات الهوائية: 52.6%



نسبة نجاح التمريرات: 69.1%



التمريرات: 165



تمريرات ناجحة: 114



معدل التمريرات: 23 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة: 0%



اتجاه التمريرات



للأمام: 24.8%



لليمين: 22.4%



لليسار: 34.5%



للخلف: 18.2%



دقة التمرير



في ملعب المنافس: 54.7%



في ملعب الفريق: 85%



عرضيات ناجحة: 1



صناعة الأهداف: 0



صناعة الفرص: 9



أهداف: 3



أهداف بالقدم اليمنى: 2



أهداف بالقدم اليسرى: 0



أهداف بالرأس: 1



من خارج منطقة الجزاء: 0



من داخل منطقة الجزاء: 3



من كرات ثابتة: 0



التسديدات: 18



على المرمى: 7



بطاقات صفراء: 1



بطاقات حمراء: 0