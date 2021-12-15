ضبط الإيقاع

يوازي لاعب الوسط المركزي في فريق كرة القدم قائد الأوركسترا في عالم الموسيقى.

يمسك بيديه خيوط اللعبة، مثلما يهيمن قائد الفرقة الموسيقية على أعضائها، ينظم أدوارهم وأوقات وطبيعة تدخلهم.

إذا غاب قائد الفرقة، حضَر النشاز، وبالمثل لاعب الوسط المركزي.

وفي الهلال، يؤدي سلمان الفرج، لاعب الوسط الدولي، دور قائد الفرقة منذ مواسم، لا ينتزعه منه سوى الإصابات.

يجاوره لاعب أجنبي تارة ومحلي تارة أخرى، ويبقى النحيل صاحب الـ 32 عامًا ضابط الإيقاعات الزرقاء وحاملها من منصات التتويج داخليًّا إلى الفضاء الآسيوي.

ويحاول عبد الله الخيبري “25 عامًا” تنفيذ مهام مشابهة في وسط النصر، لكن بقدمٍ يمنى ومع بعض الاختلافات.

وعانى الخيبري، خلال المواسم الماضية، من الإصابات، لكنه استرد موقعه أساسيًّا منذ مطلع الموسم الجاري، ويتطلع إلى الاحتفاظ به رغم تغير الأجهزة الفنية.



والخيبري



11ـ7







سلمان الفرج



الطول 179



الوزن 69



العمر 32



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 1.400.000 يورو



المباريات 8



الدقائق 675



أساسي 7



استبدل 0



بديل 1



تشتيت 3



منع تسديد 0



قطع 6



محاولات افتكاك 63.6 %



نجاح الالتحامات 41.3%



نجاح الالتحامات الهوائية 40 %



نسبة نجاح التمريرات 89.4%



التمريرات 652



تمريرات ناجحة 583



معدل التمريرات 86.9 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 73.2%



اتجاه التمريرات



للأمام 26.4%



لليمين 26.8%



لليسار 33.4%



للخلف 13.3 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 85 %



في ملعب الفريق 94.6%



عرضيات ناجحة 1



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 8



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 3



على المرمى 1



بطاقات صفراء 2



بطاقات حمراء 0















عبدالله الخيبري



الطول 175



الوزن 66



العمر 25



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 500.000 يورو



المباريات 11



الدقائق 858



أساسي 10



استبدل 4



بديل 1



تشتيت 6



منع تسديد 2



قطع 8



محاولات افتكاك 88.2%



نجاح الالتحامات 56 %



نجاح الالتحامات الهوائية 36.8 %



نسبة نجاح التمريرات 90.8 %



التمريرات 606



تمريرات ناجحة 550



معدل التمريرات 63.6 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 69.6%



اتجاه التمريرات



للأمام 30.5 %



لليمين 29 %



لليسار 28.9 %



للخلف 11.6%



دقة التمرير



في ملعب المنافس 88.3%



في ملعب الفريق 92.6%



عرضيات ناجحة 0



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 0



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 2



على المرمى 0



بطاقات صفراء 1



بطاقات حمراء 0