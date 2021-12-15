تغذية بصرية
الرياض - رياض المسلم 2021.12.15 | 10:35 pm
يتقدم الدولي سالم الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خصمه جلال الدين ماشاريبوف الأوزبكي الدولي، في نزال اليوم، بعامين في العمر، فالأول من مواليد 19 أغسطس 1991م، والثاني أبصر الدنيا بعده بـ722 يومًا ولكن يبدو أن الفارق في العمر لن يلعب دورًا كبيرًا في صالح الأوزبكي لو صح القول بأن اللاعب الأصغر سنًا يكون أكثر حيوية، فخصمه لم يبلغ سن اليأس الكروي بعد ويلعب بورقة مقولة: “أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة”.
وإن كان سالم يملك المهارة والسرعة والقوة فهي مواصفات غير بعيدة عن خصمه ماشاريبوف الذي سيواجهه كثيرًا في المباراة بحكم فني كونهما يلعبان في المركز ذاته، لكن الأخير لم يتوج بعد ظهوره الأنيق مع النصر بالألقاب إلى حد الآن، وهل يتمكن الأوزبكي ورفاقه من “الإحساس” بأهمية المباراة والسعي لكسبها كما فعل سالم و”حس” قبل أعوام عدة، وكان الضحية النصر.
سالم الدوسري
الطول 171
الوزن 72
العمر 30
الجنسية سعودي
القيمة السوقية 3.200.000 يورو
المباريات 7
الدقائق 539
أساسي 6
استبدل 3
بديل 1
تشتيت 1
منع تسديد 1
قطع 1
محاولات افتكاك 100 %
نجاح الالتحامات 50.6 %
نجاح الالتحامات الهوائية 28.6 %
نسبة نجاح التمريرات 79.2 %
التمريرات 264
تمريرات ناجحة 209
معدل التمريرات 44.1 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 50 %
اتجاه التمريرات
للأمام 22.7%
لليمين 50 %
لليسار 12.5%
للخلف 14.8 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 72.2 %
في ملعب الفريق 91.1 %
عرضيات ناجحة 4
صناعة الأهداف 1
صناعة الفرص 14
أهداف 1
أهداف بالقدم اليمنى 1
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 1
من كرات ثابتة 0
التسديدات 11
على المرمى 5
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
مشاريبوف
الطول 178
الوزن 70
العمر 28
الجنسية أوزبكي
القيمة السوقية 2.800.000 يورو
المباريات 10
الدقائق 725
أساسي 8
استبدل 4
بديل 2
تشتيت 2
منع تسديد 1
قطع 4
محاولات افتكاك 66.7 %
نجاح الالتحامات 53.6 %
نجاح الالتحامات الهوائية 38.5 %
نسبة نجاح التمريرات 82.2 %
التمريرات 382
تمريرات ناجحة 314
معدل التمريرات 47.4 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 90 %
اتجاه التمريرات
للأمام 28 %
لليمين 37.7 %
لليسار 11 %
للخلف 23.3 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 70.4%
في ملعب الفريق 84.2%
عرضيات ناجحة 5
صناعة الأهداف 2
صناعة الفرص 24
أهداف 0
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 0
من كرات ثابتة 0
التسديدات 9
على المرمى 1
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
