تغذية بصرية

يتقدم الدولي سالم الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على خصمه جلال الدين ماشاريبوف الأوزبكي الدولي، في نزال اليوم، بعامين في العمر، فالأول من مواليد 19 أغسطس 1991م، والثاني أبصر الدنيا بعده بـ722 يومًا ولكن يبدو أن الفارق في العمر لن يلعب دورًا كبيرًا في صالح الأوزبكي لو صح القول بأن اللاعب الأصغر سنًا يكون أكثر حيوية، فخصمه لم يبلغ سن اليأس الكروي بعد ويلعب بورقة مقولة: “أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة”.

وإن كان سالم يملك المهارة والسرعة والقوة فهي مواصفات غير بعيدة عن خصمه ماشاريبوف الذي سيواجهه كثيرًا في المباراة بحكم فني كونهما يلعبان في المركز ذاته، لكن الأخير لم يتوج بعد ظهوره الأنيق مع النصر بالألقاب إلى حد الآن، وهل يتمكن الأوزبكي ورفاقه من “الإحساس” بأهمية المباراة والسعي لكسبها كما فعل سالم و”حس” قبل أعوام عدة، وكان الضحية النصر.



سالم الدوسري



الطول 171



الوزن 72



العمر 30



الجنسية سعودي



القيمة السوقية 3.200.000 يورو



المباريات 7



الدقائق 539



أساسي 6



استبدل 3



بديل 1



تشتيت 1



منع تسديد 1



قطع 1



محاولات افتكاك 100 %



نجاح الالتحامات 50.6 %



نجاح الالتحامات الهوائية 28.6 %



نسبة نجاح التمريرات 79.2 %



التمريرات 264



تمريرات ناجحة 209



معدل التمريرات 44.1 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 50 %



اتجاه التمريرات



للأمام 22.7%



لليمين 50 %



لليسار 12.5%



للخلف 14.8 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 72.2 %



في ملعب الفريق 91.1 %



عرضيات ناجحة 4



صناعة الأهداف 1



صناعة الفرص 14



أهداف 1



أهداف بالقدم اليمنى 1



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 1



من كرات ثابتة 0



التسديدات 11



على المرمى 5



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0















مشاريبوف



الطول 178



الوزن 70



العمر 28



الجنسية أوزبكي



القيمة السوقية 2.800.000 يورو



المباريات 10



الدقائق 725



أساسي 8



استبدل 4



بديل 2



تشتيت 2



منع تسديد 1



قطع 4



محاولات افتكاك 66.7 %



نجاح الالتحامات 53.6 %



نجاح الالتحامات الهوائية 38.5 %



نسبة نجاح التمريرات 82.2 %



التمريرات 382



تمريرات ناجحة 314



معدل التمريرات 47.4 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 90 %



اتجاه التمريرات



للأمام 28 %



لليمين 37.7 %



لليسار 11 %



للخلف 23.3 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 70.4%



في ملعب الفريق 84.2%



عرضيات ناجحة 5



صناعة الأهداف 2



صناعة الفرص 24



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 9



على المرمى 1



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0