رجل المحور

تتعدد مسميات لاعب المنتصف في خارطة أي فريق.. يسمى المحور ويسمى الارتكاز، وهذه أسماء تعطي دلالة واضحة لأهمية ودور كل لاعب يتولى مهمة قيادة خط الوسط في فرقته.. في الهلال يأتي الكولومبي الدولي كويلار، الذي أصبح حامل الرؤية المتوازنة في الفرقة الزرقاء.. قوي وجسور وصاحب بصمة لا يمكن تجاهلها في أي نزال يكون الهلال أحد أطرافه.. يعتمد عليه مدربو الهلال كثيرًا في الربط الدائم بين المهاجمين والمدافعين..

في الجانب الأصفر سيحضر علي الحسن، الذي ستمثل مباراة الهلال اختبارا جديدا بعد ظهور خجول امام الطائي لم ينال رضا اغلب النصراويين .. سيحمل كويلار والحسن اليوم على عاتقهما هموم فريقيهما وسيسعيان بلا جدال أن يكونا رقمًا فارقًا ومرجحًا في واحدة من أهم مباريات الدوري.