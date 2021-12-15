جارديم وروسو أدارا مواجهات الديربي في 7 مدن مختلفة نزال جديد

يخوض البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وميجيل أنخل روسو، نظيره الأرجنتيني في النصر، تحديًا جديدًا على صعيد مواجهات الديربي اليوم، بعد مسيرة حافلة بمثل هذه المباريات في مسيرتيهما، حيث سيكون ديربي الرياض الديربي الرابع بالنسبة لجارديم، بعد ديربيات في فرنسا والبرتغال واليونان، فيما حضر روسو على الدكة في 6 ديربيات مختلفة بين الأرجنتين وكولومبيا والبيرو وتشيلي.

وفي الوقت الذي أدار فيه روسو أكثر من ضعف عدد الديربيات التي أدارها نظيره، يملك جارديم نسبة فوز أعلى في هذه التحديات، مستفيدًا من تجربته الناجحة مع موناكو في فرنسا.