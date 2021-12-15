صراع الأسدين

لا أحد يستولي على اهتمامات الجماهير مثل اللاعب الذي يسجل الهدف.. هذا هو الرجل الأول في أعين كل المشجعين.. من بين كافة المرتدين للقمصان الزرقاء يحظى الفرنسي جوميز بتعامل خاص وآمال تتعلق بما سيفعله في كل مرة يدخل فيها 11 لاعبًا هلاليًّا على أرض الملعب.. الشيء ذاته عند النصراويين الذين سيحمّلون الكاميروني أبوبكر الآمال ذاتها هذا المساء، حينما يقود خط المقدمة الأصفر أمام الدفاع الهلالي.

جوميز وأبوبكر حكاية أسدين سينال كل منهما نصيب الأسد من التشجيع، والأمل لعل أحدهما يصنع الفارق ويرجح كفة فريقه أمام الغريم اللدود.



جوميز



الطول 184



الوزن 80



العمر 36



الجنسية فرنسي



القيمة السوقية 1.600.000 يورو



المباريات 11



الدقائق 819



أساسي 10



اُستبدل 8



بديل 1



تشتيت 1



منع تسديد 0



قطع 0



محاولات افتكاك 100 %



نجاح الالتحامات 37.7 %



نجاح الالتحامات الهوائية 40 %



نسبة نجاح التمريرات 83.8 %



التمريرات 74



تمريرات ناجحة 62



معدل التمريرات 8.1 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 100 %



اتجاه التمريرات



للأمام 14.9%



لليمين 25.7 %



لليسار 18.9%



للخلف 40.5 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 79.7 %



في ملعب الفريق 93.8 %



عرضيات ناجحة 0



صناعة الأهداف 0



صناعة الفرص 4



أهداف 5



أهداف بالقدم اليمنى 3



أهداف بالقدم اليسرى 2



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 5



من كرات ثابتة 0



التسديدات 29



على المرمى 15



بطاقات صفراء 2



بطاقات حمراء 0















أبو بكر



الطول 176



الوزن 82



العمر 29



الجنسية كاميروني



القيمة السوقية 10.000.000 يورو



المباريات 12



الدقائق 806



أساسي 9



اُستبدل 6



بديل 3



تشتيت 10



منع تسديد 0



قطع 2



محاولات افتكاك 33.3 %



نجاح الالتحامات 41.7 %



نجاح الالتحامات الهوائية 44 %



نسبة نجاح التمريرات 81.1 %



التمريرات 233



تمريرات ناجحة 189



معدل التمريرات 26 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 87.5 %



اتجاه التمريرات



للأمام 13.3 %



لليمين 33.5 %



لليسار 24 %



للخلف 29.2 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 77 %



في ملعب الفريق 88.9%



عرضيات ناجحة 1



صناعة الأهداف 1



صناعة الفرص 10



أهداف 4



أهداف بالقدم اليمنى 4



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 2



من داخل منطقة الجزاء 2



من كرات ثابتة 0



التسديدات 22



على المرمى 15



بطاقات صفراء 0



بطاقات حمراء 0