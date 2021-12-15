صراع الأسدين
الرياض ـ صالح الخليف 2021.12.15 | 10:41 pm
لا أحد يستولي على اهتمامات الجماهير مثل اللاعب الذي يسجل الهدف.. هذا هو الرجل الأول في أعين كل المشجعين.. من بين كافة المرتدين للقمصان الزرقاء يحظى الفرنسي جوميز بتعامل خاص وآمال تتعلق بما سيفعله في كل مرة يدخل فيها 11 لاعبًا هلاليًّا على أرض الملعب.. الشيء ذاته عند النصراويين الذين سيحمّلون الكاميروني أبوبكر الآمال ذاتها هذا المساء، حينما يقود خط المقدمة الأصفر أمام الدفاع الهلالي.
جوميز وأبوبكر حكاية أسدين سينال كل منهما نصيب الأسد من التشجيع، والأمل لعل أحدهما يصنع الفارق ويرجح كفة فريقه أمام الغريم اللدود.
جوميز
الطول 184
الوزن 80
العمر 36
الجنسية فرنسي
القيمة السوقية 1.600.000 يورو
المباريات 11
الدقائق 819
أساسي 10
اُستبدل 8
بديل 1
تشتيت 1
منع تسديد 0
قطع 0
محاولات افتكاك 100 %
نجاح الالتحامات 37.7 %
نجاح الالتحامات الهوائية 40 %
نسبة نجاح التمريرات 83.8 %
التمريرات 74
تمريرات ناجحة 62
معدل التمريرات 8.1 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 100 %
اتجاه التمريرات
للأمام 14.9%
لليمين 25.7 %
لليسار 18.9%
للخلف 40.5 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 79.7 %
في ملعب الفريق 93.8 %
عرضيات ناجحة 0
صناعة الأهداف 0
صناعة الفرص 4
أهداف 5
أهداف بالقدم اليمنى 3
أهداف بالقدم اليسرى 2
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 5
من كرات ثابتة 0
التسديدات 29
على المرمى 15
بطاقات صفراء 2
بطاقات حمراء 0
أبو بكر
الطول 176
الوزن 82
العمر 29
الجنسية كاميروني
القيمة السوقية 10.000.000 يورو
المباريات 12
الدقائق 806
أساسي 9
اُستبدل 6
بديل 3
تشتيت 10
منع تسديد 0
قطع 2
محاولات افتكاك 33.3 %
نجاح الالتحامات 41.7 %
نجاح الالتحامات الهوائية 44 %
نسبة نجاح التمريرات 81.1 %
التمريرات 233
تمريرات ناجحة 189
معدل التمريرات 26 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 87.5 %
اتجاه التمريرات
للأمام 13.3 %
لليمين 33.5 %
لليسار 24 %
للخلف 29.2 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 77 %
في ملعب الفريق 88.9%
عرضيات ناجحة 1
صناعة الأهداف 1
صناعة الفرص 10
أهداف 4
أهداف بالقدم اليمنى 4
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 2
من داخل منطقة الجزاء 2
من كرات ثابتة 0
التسديدات 22
على المرمى 15
بطاقات صفراء 0
بطاقات حمراء 0
