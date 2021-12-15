الرئيسية / انفوجرافيك

صراع الأسدين

الرياض ـ صالح الخليف 2021.12.15 | 10:41 pm
لا أحد يستولي على اهتمامات الجماهير مثل اللاعب الذي يسجل الهدف.. هذا هو الرجل الأول في أعين كل المشجعين.. من بين كافة المرتدين للقمصان الزرقاء يحظى الفرنسي جوميز بتعامل خاص وآمال تتعلق بما سيفعله في كل مرة يدخل فيها 11 لاعبًا هلاليًّا على أرض الملعب.. الشيء ذاته عند النصراويين الذين سيحمّلون الكاميروني أبوبكر الآمال ذاتها هذا المساء، حينما يقود خط المقدمة الأصفر أمام الدفاع الهلالي.
جوميز وأبوبكر حكاية أسدين سينال كل منهما نصيب الأسد من التشجيع، والأمل لعل أحدهما يصنع الفارق ويرجح كفة فريقه أمام الغريم اللدود.

جوميز

الطول 184

الوزن 80

العمر 36

الجنسية فرنسي

القيمة السوقية 1.600.000 يورو

المباريات 11

الدقائق 819

أساسي 10

اُستبدل 8

بديل 1

تشتيت 1

منع تسديد 0

قطع 0

محاولات افتكاك 100 %

نجاح الالتحامات 37.7 %

نجاح الالتحامات الهوائية 40 %

نسبة نجاح التمريرات 83.8 %

التمريرات 74

تمريرات ناجحة 62

معدل التمريرات 8.1 في المباراة

نسبة نجاح التمريرات الطويلة 100 %

اتجاه التمريرات

للأمام 14.9%

لليمين 25.7 %

لليسار 18.9%

للخلف 40.5 %

دقة التمرير

في ملعب المنافس 79.7 %

في ملعب الفريق 93.8 %

عرضيات ناجحة 0

صناعة الأهداف 0

صناعة الفرص 4

أهداف 5

أهداف بالقدم اليمنى 3

أهداف بالقدم اليسرى 2

أهداف بالرأس 0

من خارج منطقة الجزاء 0

من داخل منطقة الجزاء 5

من كرات ثابتة 0

التسديدات 29

على المرمى 15

بطاقات صفراء 2

بطاقات حمراء 0







أبو بكر

الطول 176

الوزن 82

العمر 29

الجنسية كاميروني

القيمة السوقية 10.000.000 يورو

المباريات 12

الدقائق 806

أساسي 9

اُستبدل 6

بديل 3

تشتيت 10

منع تسديد 0

قطع 2

محاولات افتكاك 33.3 %

نجاح الالتحامات 41.7 %

نجاح الالتحامات الهوائية 44 %

نسبة نجاح التمريرات 81.1 %

التمريرات 233

تمريرات ناجحة 189

معدل التمريرات 26 في المباراة

نسبة نجاح التمريرات الطويلة 87.5 %

اتجاه التمريرات

للأمام 13.3 %

لليمين 33.5 %

لليسار 24 %

للخلف 29.2 %

دقة التمرير

في ملعب المنافس 77 %

في ملعب الفريق 88.9%

عرضيات ناجحة 1

صناعة الأهداف 1

صناعة الفرص 10

أهداف 4

أهداف بالقدم اليمنى 4

أهداف بالقدم اليسرى 0

أهداف بالرأس 0

من خارج منطقة الجزاء 2

من داخل منطقة الجزاء 2

من كرات ثابتة 0

التسديدات 22

على المرمى 15

بطاقات صفراء 0

بطاقات حمراء 0
اقرأ أكثر عن: الهلال النصر الهلال والنصر