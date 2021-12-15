الوجه الأهم

حينما تظهر صورة البرازيلي تاليسكا، لاعب الوسط النصراوي، وابن جلدته بيريرا، المنضم للكتيبة الهلالية من بداية الموسم، تقفز مباشرة في أذهان المتابعين المبالغ المالية الكبيرة، التي دفعتها إدارتا العاصميين لانتزاعهما.. لا علاقة مباشرة للأموال والملايين باشتراطات الجماهير.. المشجع العادي يبحث عن مساهمة دائمة يضيفها هذا الثنائي على أداء العملاقين.. تاليسكا أحد البرازيليين المتمرسين في ملاعب آسيا، وجاء للنصر وسط احتفالية صاخبة.. وما يقال عنه يقال بالضبط عن بيريرا لولا أن الفارق الأهم هو قدوم هذا اللاعب من أجواء الدوري الإنجليزي.. سيحمل الثنائي البرازيلي اليوم مهمات مضاعفة فرضتها قيمتهما الفنية في ترجيح كفة الهلال أو النصر.. الصورة المتزنة ربما تأخذ مكانًا أكثر في قلوب مشجعي الفريقين، وقد تعصف بها الريح وتهتز بعد المباراة لأن لقاء الهلال بالنصر، وما يترتب عليه من عشاقهما، لا يمكن تعداده واعتباره مجرد تحدٍ عابر، وثلاث نقاط، فمساحة التنافس لا تحكمها أبدًا مباراة واحدة.



مقارنات اللاعبين



تاليسكا



الطول 191



الوزن 80



العمر 27



الجنسية برازيلي



القيمة السوقية 10.000.000 يورو



المباريات 12



الدقائق 1067



أساسي 12



استبدل 2



بديل 0



تشتيت 4



منع تسديد 0



قطع 2



محاولات افتكاك 55.6 %



نجاح الالتحامات 52.1 %



نجاح الالتحامات الهوائية 45 %



نسبة نجاح التمريرات 77 %



التمريرات 370



تمريرات ناجحة 285



معدل التمريرات 31.2 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 73.5 %



اتجاه التمريرات



للأمام 24.1%



لليمين 19.7%



لليسار 42.2%



للخلف 14.1 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 69.2 %



في ملعب الفريق 92.1%



عرضيات ناجحة 1



صناعة الأهداف 1



صناعة الفرص 11



أهداف 8



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 6



أهداف بالرأس 2



من خارج منطقة الجزاء 3



من داخل منطقة الجزاء 5



من كرات ثابتة 1



التسديدات 52



على المرمى 27



بطاقات صفراء 3



بطاقات حمراء 0







بيريرا



الطول 175



الوزن 69



العمر 25



الجنسية برازيلي



القيمة السوقية 15.000.000 يورو



المباريات 8



الدقائق 458



أساسي 4



اُستبدل 2



بديل 4



تشتيت 3



منع تسديد 0



قطع 0



محاولات افتكاك 60 %



نجاح الالتحامات 50 %



نجاح الالتحامات الهوائية 100 %



نسبة نجاح التمريرات 85 %



التمريرات 319



تمريرات ناجحة 271



معدل التمريرات 62.7 في المباراة



نسبة نجاح التمريرات الطويلة 76 %



اتجاه التمريرات



للأمام 32.3%



لليمين 21.6%



لليسار 29.2%



للخلف 16.9 %



دقة التمرير



في ملعب المنافس 75.3 %



في ملعب الفريق 92.1%



عرضيات ناجحة 1



صناعة الأهداف 5



صناعة الفرص 16



أهداف 0



أهداف بالقدم اليمنى 0



أهداف بالقدم اليسرى 0



أهداف بالرأس 0



من خارج منطقة الجزاء 0



من داخل منطقة الجزاء 0



من كرات ثابتة 0



التسديدات 14



على المرمى 4



بطاقات صفراء 4



بطاقات حمراء 0