الوجه الأهم
الرياض ـ صالح الخليف 2021.12.15 | 10:43 pm
حينما تظهر صورة البرازيلي تاليسكا، لاعب الوسط النصراوي، وابن جلدته بيريرا، المنضم للكتيبة الهلالية من بداية الموسم، تقفز مباشرة في أذهان المتابعين المبالغ المالية الكبيرة، التي دفعتها إدارتا العاصميين لانتزاعهما.. لا علاقة مباشرة للأموال والملايين باشتراطات الجماهير.. المشجع العادي يبحث عن مساهمة دائمة يضيفها هذا الثنائي على أداء العملاقين.. تاليسكا أحد البرازيليين المتمرسين في ملاعب آسيا، وجاء للنصر وسط احتفالية صاخبة.. وما يقال عنه يقال بالضبط عن بيريرا لولا أن الفارق الأهم هو قدوم هذا اللاعب من أجواء الدوري الإنجليزي.. سيحمل الثنائي البرازيلي اليوم مهمات مضاعفة فرضتها قيمتهما الفنية في ترجيح كفة الهلال أو النصر.. الصورة المتزنة ربما تأخذ مكانًا أكثر في قلوب مشجعي الفريقين، وقد تعصف بها الريح وتهتز بعد المباراة لأن لقاء الهلال بالنصر، وما يترتب عليه من عشاقهما، لا يمكن تعداده واعتباره مجرد تحدٍ عابر، وثلاث نقاط، فمساحة التنافس لا تحكمها أبدًا مباراة واحدة.
مقارنات اللاعبين
تاليسكا
الطول 191
الوزن 80
العمر 27
الجنسية برازيلي
القيمة السوقية 10.000.000 يورو
المباريات 12
الدقائق 1067
أساسي 12
استبدل 2
بديل 0
تشتيت 4
منع تسديد 0
قطع 2
محاولات افتكاك 55.6 %
نجاح الالتحامات 52.1 %
نجاح الالتحامات الهوائية 45 %
نسبة نجاح التمريرات 77 %
التمريرات 370
تمريرات ناجحة 285
معدل التمريرات 31.2 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 73.5 %
اتجاه التمريرات
للأمام 24.1%
لليمين 19.7%
لليسار 42.2%
للخلف 14.1 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 69.2 %
في ملعب الفريق 92.1%
عرضيات ناجحة 1
صناعة الأهداف 1
صناعة الفرص 11
أهداف 8
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 6
أهداف بالرأس 2
من خارج منطقة الجزاء 3
من داخل منطقة الجزاء 5
من كرات ثابتة 1
التسديدات 52
على المرمى 27
بطاقات صفراء 3
بطاقات حمراء 0
بيريرا
الطول 175
الوزن 69
العمر 25
الجنسية برازيلي
القيمة السوقية 15.000.000 يورو
المباريات 8
الدقائق 458
أساسي 4
اُستبدل 2
بديل 4
تشتيت 3
منع تسديد 0
قطع 0
محاولات افتكاك 60 %
نجاح الالتحامات 50 %
نجاح الالتحامات الهوائية 100 %
نسبة نجاح التمريرات 85 %
التمريرات 319
تمريرات ناجحة 271
معدل التمريرات 62.7 في المباراة
نسبة نجاح التمريرات الطويلة 76 %
اتجاه التمريرات
للأمام 32.3%
لليمين 21.6%
لليسار 29.2%
للخلف 16.9 %
دقة التمرير
في ملعب المنافس 75.3 %
في ملعب الفريق 92.1%
عرضيات ناجحة 1
صناعة الأهداف 5
صناعة الفرص 16
أهداف 0
أهداف بالقدم اليمنى 0
أهداف بالقدم اليسرى 0
أهداف بالرأس 0
من خارج منطقة الجزاء 0
من داخل منطقة الجزاء 0
من كرات ثابتة 0
التسديدات 14
على المرمى 4
بطاقات صفراء 4
بطاقات حمراء 0
