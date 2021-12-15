آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
صورة اليوم
شهد بوليفارد رياض سيتي أمس إقبالاً كبيرًا من قبل الزوار والسياح للتنزه فيه قبل إغلاقه انطلاقًا من اليوم حتى الإثنين المقبل، وذلك لصيانته وفق ما أعلنته هيئة الترفيه إضافة إلى إغلاق ونتر لاند وبعض المناطق في الموسم..
2021.12.15 | 10:47 pm
تصغير
تكبير
مشاركة
مشاركة
الأكثر قراءة
1
الرياض يتفق مع كارينيو.. وينتظر قرار كاييخا
2
صدارة الهلال تهدد الغرافة
3
الهلال والغرافة.. عودة وضربة قاتلة
4
يايسله يضع جالينو على مقاعد البدلاء
5
الهلال ..7 انتصارات في ضيافة القطريين
6
إنزاجي ..12 فرحة بمواجهات البرتغاليين
7
«العقبة» يجهز الأخضر قبل لبنان
8
يايسله: نريد حماية رقمنا.. وكيسيه ركيزتنا
Previous
Next
اخترنا لكم
الفيصلي يفرض التعادل على العلا
بهدف لابورد.. الدرعية يحبط مفاجأة جدة
قبل الريان.. اختبارات تحدد مصير حمد الله
الدبيس مدير الخليج: التعادل مع الاتحاد خسارة
الاتحاد.. سيميتش يعوض غياب دانيلو
×
الكرة السعودية
2025-11-04 01:35:51
لاجامي يتألم
الكرة السعودية
2025-11-04 01:13:15
منذ مايو الماضي.. كايو يحتفل مع الهلال
الصورة .. قصة
2025-11-04 00:24:13
تعزيز صدارة الهلال
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-11-03 16:18:35
«العقبة» يجهز الأخضر قبل لبنان
الكرة السعودية
2025-11-02 15:44:17
أمام الأردن.. «الأخضر» يبحث عن نهائي غرب آسيا
الكرة السعودية
2025-11-01 15:25:09
21 لاعبا يمثلون «الأخضر» في المونديال
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-11-04 00:45:43
اتحاد القدم يجدّد الثقة بـ 10 حكام
الكرة السعودية
2025-11-04 00:14:57
عدلي يفحص إصابته في باريس
الكرة السعودية
2025-11-03 23:10:42
التعاون يفقد بارو عدة أشهر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-11-04 00:39:41
بطولة دولية في ضيافة «العميد»
الكرة السعودية
2025-11-03 20:01:47
ميلويفيتش: الجمهور غير مؤثر.. والحوسني: إمتاع مدرج «النمور» هدفنا
الكرة السعودية
2025-11-03 19:36:53
عوّار: استعددنا جيدا قبل الشارقة.. وحالات الطرد ظالمة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-11-04 00:29:58
جيسوس يبعد الأساسيين عن لقاء جوا.. وسيماكان يتحسّن
الكرة السعودية
2025-11-02 23:57:21
16 نوفمبر.. مناقشة جزائية النصر وفابينيو وأحداث الأهلي
سوشال ميديا
2025-11-02 19:32:36
«طاقة أسطورية.. بطل كل المواعيد.. أعظم لاعب في التاريخ»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-11-03 21:10:16
يايسله: نريد حماية رقمنا.. وكيسيه ركيزتنا
الكرة السعودية
2025-11-03 16:55:58
يايسله يضع جالينو على مقاعد البدلاء
الكرة السعودية
2025-11-02 23:57:21
16 نوفمبر.. مناقشة جزائية النصر وفابينيو وأحداث الأهلي
Previous
Next
×
منوعات
2025-11-01 16:44:02
ختام الجولة الثانية من بطولة «Kings League MENA»
رياضات أخرى
2025-11-01 01:39:27
موسم الرياض.. كول يونج يتوّج ببطولة Power Slap 17
منوعات
2025-10-30 20:38:20
الجمعة.. «Power Slap 17» على أرض «محمد عبده أرينا»
Previous
Next
×
ESports
2025-10-30 14:28:41
تأجيل دورة الألعاب الإلكترونية الأولمبية
ESports
2025-10-29 21:25:40
ألعاب آسيا.. الرياضات الإلكترونية في نصف النهائي
ESports
2025-10-27 15:04:38
تالا تخطف ذهبية «EFootball» في البحرين
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث