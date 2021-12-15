الرئيسية / صورة اليوم

شهد بوليفارد رياض سيتي أمس إقبالاً كبيرًا من قبل الزوار والسياح للتنزه فيه قبل إغلاقه انطلاقًا من اليوم حتى الإثنين المقبل، وذلك لصيانته وفق ما أعلنته هيئة الترفيه إضافة إلى إغلاق ونتر لاند وبعض المناطق في الموسم..

2021.12.15 | 10:47 pm

تصغير تكبير مشاركة مشاركة