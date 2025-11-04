ديربي العصر

في الـ 03:15 عصرًا.. تتجه الأنظار والقلوب نحو “درة الملاعب” ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، العاصمة السعودية، التي تعيش اليوم صخبًا عاليًا حيث قطبيها الهلال والنصر.. في قمة العصر والعصر.. ضمن “المؤجلة” بينهما من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

الأزرق في حالة مريحة عقب تحقيقه اللقب الآسيوي، إلا أنه على صعيد الدوري يريد الفوز ولا غيره عقب تعثرات عدة، إضافة إلى أن هذه المواجهة ليست كغيرها إذ إنها أمام الغريم التقليدي.. في الطرف الآخر الأصفر الجريح يسعى لمحاولة تصحيح مساره ومصالحة جماهيره بعد خسارة آسيوية من الند اللدود وهزائم وتعثرات كثيرة دوريًّا.. مواجهة لكل من طرفيها أهداف مختلفة تحت عنوان من يعصر الآخر؟

مستجدات الهلال:

ـ كويلار سيلعب مكان كنو

ـ حمد اليامي بديلا عن محمد البريك

ـ جارديم المدرب اهتم بالكرات الرأسية

مستجدات النصر:

ـ روسو يحدد تشكيلته قبل المباراة بأربع ساعات

ـ وجه عبد الإله العمري بشكل مكثف

ـ لم يجرِ مناورة منذ تسلمه مهام التدريب