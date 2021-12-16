دانية ومشاعل تشاركان في رالي داكار 2022

منح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التراخيص اللازمة لمشاركة السائقتين السعوديتين دانية عقيل ومشاعل العبيدان في رالي داكار السعودية 2022، كأول سائقتين يشاركن في رالي دكار .

وتشارك المتسابقتان في النسخة الـ44 من رالي داكار والمقرر انطلاقه مطلع يناير 2022م في فئة« تي 3»، على متن «كان - آم مافريكس» جهزها فريق «ساوث ريسينج»، بمركبات خفيفة تصل سرعتها إلى 135 كم / ساعة ولمسافات تصل إلى 600 كيلومتر يومياً، في ظل ظروف قاسية طوال برنامج شاق يمتد إلى 12 يوماً.

وقالت مشاعل العبيدان: «تعد المشاركة في هذا الحدث الكبير في السعودية بمثابة الحلم الذي تحقق، فعندما علمت باستضافة السعودية لرالي داكار، تواصلت مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، للاستفسار حول إمكانية حصولي على ترخيص المنافسة، وتلقيت اتصالاً من الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد، أخبرني خلاله بموافقة الاتحاد على مشاركتي في السباق، حيث تم دعوتي العام الماضي لتجربة 12 يوماً كاملة لفهم الملاحة من جانب الطريق، وهذا العام سيتحقق الحلم بالمشاركة في المنافسات على أرض الواقع».

من جانبها، أعربت دانية عقيل عن سعادتها لما وجدته من تعاون من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث استكملت العديد من الاختبارات وصولاً لإصدار ترخيص المشاركة، مبينةً أن رالي داكار 2022 يتميز مبساره المتنوع، والذي يمر بالعديد من التضاريس الطبيعية الجميلة بالسعودية، إضافةً لقوة المنافسة وصعوبتها التي تستوجب الاستعداد النفسي واللياقي للمتسابقين .