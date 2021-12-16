غدا .. انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة 3x3 في جدة

تنطلق الجمعة، نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، التي تستضيفها السعودية لمدة يومين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويجرى الحدث بحضور بدر بن عبدالرحمن القاضي نائب وزير الرياضة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الذي يندرج تحت برنامج «جودة الحياة»، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية في مختلف الألعاب والرياضات، كإحدى الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الوزارة تماشياً مع رؤية المملكة 2030

ويشارك في هذه البطولة إلى جانب فريق جدة ممثل كرة السلة السعودية، فرق: ريجا من لاتفيا «حامل اللقب»، وفريقا أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وجراز الليتوانيان، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وجاجارين الروسي.

وتنطلق مباريات اليوم الأول بالتصفيات المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة، حيث تلعب 12 مواجهة الجمعة، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات« 3 فرق في كل مجموعة»، حيث جاء فريق جدة في المجموعة الثانية، إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البروتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فرق: ريجا اللاتفي، برنستون الأمريكي، لوزان السويسري، وجاءت فرق: ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وجاجارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وجراز الليتواني.