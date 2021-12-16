المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تطلق مانجا العربية للشباب

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»عن إطلاق مجلة «مانجا العربية للشباب»، النسخة الشبابية من مجلة «مانجا العربية» والمصممة خصيصًا للقراء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق.

تقدم مجلة "مانجا العربية للشباب" محتوى إبداعيًا سعوديًا وعربيًا أصليًا، ومفاهيم وشخصيات مطورة حديثًا، إضافة إلى قصص المانجا اليابانية المترجمة الى العربية.

وبهذه المناسبة، قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»: «يُمثل إطلاق مجلة مانجا العربية للشباب بداية المرحلة الثانية من مشروع مانجا العربية، والذي حقق نجاحاً باهراً في مرحلته الأولى التي شهدت إطلاق مجلة مانجا العربية للصغار، كما يُعد خطوة جديدة وواعدة ضمن إستراتيجية المجموعة للتحول والتوسع والنمو، وتمكين صناعة المحتوى الإبداعي العربي، إلى جانب إلهام خيال الأجيال العربية وتحفيزها لصناعة المستقبل».

وأضافت: ي«جسد إطلاق مجلة «مانجا العربية للشباب» إيماننا بقدرات الشباب السعودي والعربي، وبأهمية الاستثمار في تلك الطاقات والإبداعات؛ لما يمثلونه من ثروة حقيقية، واستثمار أساسي لصناعة المستقبل».

ومن جانبه، قال الدكتور عصام أمان الله بخاري، رئيس تحرير «مانجا العربية»: «تمثل مجلة مانجا العربية للشباب مشروعًا ثقافيًا طموحًا، نسعى من خلاله إلى إلهام الشباب، وتمكين خيالهم، وتحفيزهم عبر شخصيات المانجا المميزة، وتهدف مجلتنا إلى صقل مهارات وقدرات جيل الشباب، وتزويدهم بأدوات مبتكرة للتغلب على التحديات، وتحفيز تفكيرهم الإبداعي من خلال فن سرد القصص. إن إمكانيات هذا الجيل في الإبداع مذهلة ونهدف إلى رعايتها وتطويرها من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تنظمها "مانجا العربية».

وأضاف: «يطرح محتوى مجلة مانجا العربية للشباب مواضيع ذات صلة بواقع الشباب والحكايات الأخلاقية، ويركز على مبادئ أساسية مثل الصبر والشجاعة والتحمل وقيمة الصداقة والثقة وغيرها الكثير، وتعد المجلة فريدة من نوعها لما توفره من قصصً يابانية شعبية معدلة ومحتوى إبداعي محلي أصلي - يتم إنتاجها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ونحن متحمسون لأن يتعرف جمهورنا على شخصيات مجلة مانجا العربية للشباب».

وتشمل الأعمال التي تقدمها مجلة «مانجا العربية للشباب» أعمالًا إبداعيةً أصيلة؛ منها: «طال عمر الموتى»، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في أهمية البحث عن الحقيقة، والمضي قدمًا، والشجاعة، والصمود، والقوة. و«هائمون»، وهو عمل عربي تتمثل رسائله الأساسية في البحث عن الذات، والثقة بالأصدقاء، والصداقة، والتعاون، والشجاعة. ويشمل المحتوى الإبداعي الذي تقدمه مجلة «مانجا العربية للشباب» أيضًا أعمالًا إبداعيةً مترجمةً من إبداعات المانجا اليابانية؛ وذلك من خلال شراكات لترخيص المحتوى مع شركات ودور نشر يابانية؛ منها: كودانشا وشوئيشا. ومن تلك الأعمال المترجمة: Ajin؛ وVinland Saga؛ وThe Promised Neverland، وHaikyuu، وAttack on titan.

ستُتَاح مجلة «مانجا العربية للشباب » بنسخة مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية أسبوعية؛ عبر تطبيق خاص يُمكن تحميله مجانًا (مانجا للشباب)، ويوفر تجربة ممتعة وآمنة، ويقدم محتوى إبداعيًا راقيًا بلغة عربية سلسة.

ويحرص مشروع «مانجا العربية»، عند توزيع مجلتي «مانجا العربية للصغار» و«مانجا العربية للشباب»، على عدم الخلط بين النسختين، والفصل الواضح بينهما؛ وذلك من خلال إرشادات توضح الفئة العمرية المناسبة لكل منهما، الأمر الذي ينطبق أيضاً على التطبيقات المخصصة لكلا المجلتين.