النصر يعود إلى الانتصارات عبر الهلال

جرع فريق النصر الأول لكرة القدم، الهلال غريمه الخسارة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022، عندما كسبه، الخميس، بهدفين دون مقابل على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلة لحساب الجولة الثامنة.

ورفع بذلك فريق النصر رصيده إلى 20 نقطة صاعداً إلى المركز الخامس، في حين تجمد الأزرق عند 21 نقطة في المرتبة الرابعة مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الاتحاد يُحدد موعدها لاحقاً.

وجاءت بداية الشوط الأول متوازية بين الفريقينن مع أفضلية أواخر الشوط للهلال، إلا أن الشباك استقبلت كرة الفريق الأقل استحواذاً، عندما تسلم الكاميروني فينسنت أبو بكر كرة في مناطق الفريق الأزرق واجتاز عدد من المدافعين قبل أن يرسل كرة ارتطمت في متعب المفرج لتأخذ طريقها إلى شباك عبدالله المعيوف الذي وقف متفرجاً (45+1).

في الشوط الثاني، لم تتبدل الأمور كثيراً، حيث واصل الفريق المضيف سيطرته على اللعب، ولكن الضيف كان أكثر ثباتاً في دفاعه عن المرمى، إذ فضل أنخيل روسو مدرب النصر الهدوء واستقبال الهجوم من الهلال مع الاعتماد على الكرات المرتدة، وأثمر ذلك هدف التعزيز عبر البرازيلي أندرسون تاليسكا (90).