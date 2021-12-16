تاليسكا: أثبتنا أننا الفريق الأقوى في السعودية

أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه وزملاءه أثبتوا للجميع أن فريقهم الأقوى على صعيد الكرة السعودية، وذلك بعد الفوز على الهلال بهدفين دون رد، الخميس، خلال مواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف تاليسكا في تصريحات للناقل الرسمي:«اليوم اتضح للجميع من هو الفريق الأقوى على مستوى الكرة السعودية، وذلك عبر الديربي الذي كسبناه بهدفين دون مقابل».

وتابع:« قبلت النصر في فترة الانتقالات الصيفية، ووقعت على عقد الانضمام إليه لأنه الفريق الأفضل في السعودية والمنطقة بأكملها».

وحول المباراة، قال:« استحقينا الفوز اليوم لأننا كنا على قلب رجل واحد، كما أننا كنا الطرف الأميز في المباراة، هذا الفوز نهديه إلى الجهاز الفني والإدارة وبقية اللاعبين».