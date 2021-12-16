بثنائية أبو بكر وتاليسكا.. النصر يجدد ذكريات 2010

جدد فريق النصر الأول لكرة القدم ذكريات موسم 2009-2010 بتفوقه على غريمه التقليدي الهلال في مواجهات الديربي التي جمعتهما عصرا إثر تفوقه عليه بثنائية نظيفة، الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الفريق النصراوي بهذا الفوز إلى الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 39 و90، ليعيد الأصفر إلى الأذهان ما فعله في ديربي سابق جرى عصرًا على ملعب الملك فهد الدولي في الـ31 من ديسمبر 2009، وكان ضمن الجولة الـ15.

وفي تلك المواجهة، افتتح عبد الله القرني التسجيل للنصر في الدقيقة (7)، وأضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني (70)، قبل أن يقلص الهلال الفارق عبر محمد الشلهوب (5+90 من ركلة)، ليحسم النصر الديربي بنتيجة 2-1.

وحمل فوز الفريق النصراوي في المباراتين اللتين جرتا عصرا في تاريخ مواجهتما في دوري المحترفين السعودي بدءا من موسم 2008-2009 قاسما مشتركا، إذ أنه في المرتين أنهى بهما سلسلة هلالية خالية الخسارة، ففي الديربي الأول، الحق الأصفر بفوزه 2-1 الخسارة الأولى بالازرق بعد 14 مباراة لم يعرف خلالها طعم الهزيمة (12 فوز وتعادلين)، والأمر ذاته تكرر في المواجهة الثانية، حيث كانت الخسارة هي الأولى للهلال بعد 5 انتصارات و6 تعادلات في 11 مباراة متتالية.