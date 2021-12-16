سالم الدوسري: اللعب عصرا أثر علينا. ولا مشاكل مع جارديم

أرجع سالم الدوسري لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الخسارة أمام النصر 0-2، الخميس في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الى عدة أسباب منها عدم ظهورهم بمستواهم المعروف إضافة إلى خوض اللقاء عصرا.

وقال سالم في تصريحات للناقل الرسمي: «تقديم موعد المباراة الى العصر، وعدم تأقلمنا مع التوقيت، قد يكون أحد أسباب عدم ظهورنا بمستوانا».

وشدد سالم على عدم وجود مشاكل داخل الفريق، وأوضح: «لا توجد مشاكل مع البرتغالي ليوناردو جارديم، نثق في مدربنا والأمور طبيعة».