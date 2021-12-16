تأجيل ليستر وتوتنهام بسبب كورونا

انضم اللقاء الذي كان مقرراً الخميس، بين ليستر سيتي وضيفه توتنهام في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى لائحة المباريات المؤجلة بسبب الإصابات بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الأول.

وقال في بيان «بإمكان ليستر سيتي التأكيد بأن مجلس إدارة الدوري الممتاز قرر تأجيل مباراة الخميس، ضد توتنهام، مضيفاً تم اتخاذ القرار بتوجيهات من المستشارين الطبيين بعدما أعاد النادي تقديم طلب التأجيل عقب تأكده هذا الصباح من وجود مزيد من الاختبارات الإيجابية بكوفيد-19 ضمن تشكيلة الفريق الأول».

وكشف أنه «نتيجة لذلك، لم يعد في تصرف النادي العدد الكافي من لاعبي الفريق الأول لخوض هذه المباراة» .

وباتت مباراة الخميس، الرابعة حتى الآن التي يتم تأجيلها بسبب موجة التفشي الجديدة في صفوف الأندية الإنجليزية، بعد برايتون- توتنهام التي كانت مقررة الأحد، برنتفورد-مانشستر يونايتد وبيرنلي واتفورد اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء والأربعاء توالياً».

وقبل اتخاذ القرار بتأجيل مباراة ليستر وتوتنهام، طالب الدنماركي لبرنتفورد فرانك مدرب الفريق، الخميس، بإرجاء المرحلة الثامنة عشرة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، من أجل اتاحة المجال أمام الأندية للتعامل مع الوضع الصحي الطارىء.

وبدأت بريطانيا تسجل أرقاماً مرتفعة جداً من الإصابات بكورونا نتيجة متحورة أوميكرون الأسرع انتشاراً من متحورة دلتا، وقد بلغ عدد الحالات الإيجابية الأربعاء 78610 أشخاص ثبتت إصابتهم مخبرياً، مع توقع الخبراء بأن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير في الأيام القليلة المقبلة.

وقال فرانك: «نعتقد بأنه يجب تأجيل المرحلة بأكملها في عطلة نهاية الأسبوع الحالي. ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد بشكل جنوني في جميع أندية الدوري الممتاز. الجميع يواجه هذه المشكلة ويحاول التعامل معها».

وتابع: «أن نؤجل هذه المرحلة وأيضاً كأس كاراباو ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة المقررة مبارياته الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيعطي الجميع أقله أسبوعاً أو أربعة، خمسة أيام للتعقيم والقيام بما هو لازم في مراكز التمارين ليكون كل شيء نظيفاً، وحينها سنحطم السلسلة، أي سيتوقف تزايد الإصابات».

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف برنتفورد حتى الساعة 13 شخصاً بين لاعبين وعاملين في طواقم الفريق.