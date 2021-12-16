ريال مدريد.. بيل وأسنسيو ورودريجو ينضمون إلى المصابين بكورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان، الخميس، إصابة كلاً من جاريث بيل، وماركو أسينسيو، وأندريه لونين، ورودريجو، بيفروس كورونا، إضافة إلى مساعد المدرب.

وقرر النادي الإسباني تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس، إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.

وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين، بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضاً.

ولم يكشف النادي إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض، لكنهم يخضعون حالياً للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا، وسيغيبون عن مواجهة قادش في الدوري الاسباني، الأحد، المقبل.

وتشهد أوروبا حالياً ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، مما يؤثر كثيراً على قطاع الرياضة.