تراكم البطاقات يغيب تاليسكا أمام الحزم

يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات، وآخرها في المواجهة التي كسبها الأصفر أمام الهلال 2-0، الخميس، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الفريق النصراوي نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، لحساب الجولة 14 من الدوري.

ومنح الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر، اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء، بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتلقى تاليسكا البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، أمام أبها ضمن الجولة السابعة، فيما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، ومُنح بطاقة صفراء ضد الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.