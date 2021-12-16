روسو.. ثالث انطلاقة مثالية

حقق الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم بداية مثالية للمرة الثالثة، مع آخر خمسة فرق قادها، بعدما استهل مشواره بالفوز على الهلال بهدفين دون مقابل، الخميس، في لقاء الديربي المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتيني ميجيل روسو في مباراته الافتتاحية إلى فبرير 2017، ووقتها كان مدربا لفريق ميلوناريوس الكولومبي الذي خسر أمام اتلتيكو بارانيس البرازيلي بنتيجة 0-1 ضمن منافسات كأس الليبرتادوريس.

وبعد نهاية رحلته في الدوري الكولومبي، أشرف روسو على ثلاثة فرق في ثلاث دوريات مختلفة من دون أن يتعرض إلى أي خسارة في بداية المشوار، وكانت البداية في الدوري البيروفي في الـ16 من فبراير 2019، حيث نجح في قيادة فريق أليانزا ليما إلى الفوز على سبورت بويز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المحلي.

أما البداية المثالية الثانية لروسو، كانت مع فريق سيرو بورتينيو الباراجوياني في الـ13 من يوليو 2019، وانتهت تلك المواجهة بانتصار فريقه على منافسه سانتاني بثنائية نظيفة ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وغاب انتصار البدايات في آخر محطة تدريبية لروسو قبل تولى زمام الأمور الفنية في النصر، وكانت مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، لكنه واصل سلسلة خالية من الهزيمة بعدما اكتفى فريقه بالتعادل السلبي مع إنديبندينتي في الدوري الأرجنتيني.